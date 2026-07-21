Ιωάννινα: 3 ανήλικοι μεθυσμένοι σε εκδήλωση στην Κόνιτσα – Συνελήφθη ο υπεύθυνος

Τρεις ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων σε κατάσταση μέθης, αφού κατανάλωσαν αλκοόλ κατά τη διάρκεια μουσικοχορευτικής εκδήλωσης στην Κόνιτσα. Η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε τον υπεύθυνο της εκδήλωσης με την κατηγορία παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από το αλκοόλ. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο περιστατικό με ανήλικους που κατανάλωσαν αλκοόλ, καταγράφηκε στα Ιωάννινα. Συγκεκριμένα 3 ανήλικοι βρέθηκαν σε κατάσταση μέθης κατά τη διάρκεια μουσικοχορευτικής εκδήλωσης στην Κόνιτσα.
  • Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κόνιτσας και στη συνέχεια στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
  • Συνελήφθη ο υπεύθυνος της εκδήλωσης, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο περιστατικό με ανήλικους που κατανάλωσαν αλκοόλ, καταγράφηκε στα Ιωάννινα. Συγκεκριμένα 3 ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κόνιτσας και στη συνέχεια στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων, αφού βρέθηκαν σε κατάσταση μέθης κατά τη διάρκεια μουσικοχορευτικής εκδήλωσης στην περιοχή της Κόνιτσας.

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Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Δευτέρας (21/7).

Συνελήφθη ο υπεύθυνος της εκδήλωσης

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κόνιτσας συνέλαβαν τον υπεύθυνο της εκδήλωσης, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από το αλκοόλ.

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Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

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