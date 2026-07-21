Ιωάννινα: 3 ανήλικοι μεθυσμένοι σε εκδήλωση στην Κόνιτσα – Συνελήφθη ο υπεύθυνος

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Νέο περιστατικό με ανήλικους που κατανάλωσαν αλκοόλ, καταγράφηκε στα Ιωάννινα. Συγκεκριμένα 3 ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κόνιτσας και στη συνέχεια στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων, αφού βρέθηκαν σε κατάσταση μέθης κατά τη διάρκεια μουσικοχορευτικής εκδήλωσης στην περιοχή της Κόνιτσας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Δευτέρας (21/7).

Συνελήφθη ο υπεύθυνος της εκδήλωσης

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κόνιτσας συνέλαβαν τον υπεύθυνο της εκδήλωσης, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.