Συναγερμός στην Πάτρα: Στο νοσοκομείο 14χρονη σε κατάσταση βαριάς μέθης – Συνελήφθη η μητέρα της

Μια 14χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, καθώς εντοπίστηκε σε κατάσταση έντονης μέθης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της ανήλικης, σχηματίζοντας δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

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Στο νοσοκομείο η 14χρονη
Πηγή: Tempo24
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 14χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, καθώς εντοπίστηκε σε κατάσταση έντονης μέθης.
  • Στο περιστατικό ενεπλάκη άμεσα η Αστυνομία, η οποία ενημερώθηκε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.
  • Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της, σχηματίζοντας δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

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Ένα εξαιρετικά ανησυχητικό περιστατικό με πρωταγωνίστρια μια ανήλικη κινητοποίησε τις Αρχές και την τοπική κοινωνία της Αχαΐας. Μια 14χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα σήμερα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, καθώς εντοπίστηκε σε κατάσταση έντονης μέθης.

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Η ανήλικη, με καταγωγή από την περιοχή της Κάτω Αχαΐας, παρελήφθη από διασώστες και μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για την αντιμετώπιση της οξείας μέθης.

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Στο περιστατικό ενεπλάκη άμεσα και η Αστυνομία, η οποία ενημερώθηκε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 14χρονη βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.

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Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του tempo24, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της ανήλικης. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς εξετάζονται οι ευθύνες της σχετικά με την εποπτεία και την προστασία του παιδιού της.

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