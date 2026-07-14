Βρυξέλλες: 6 νεκροί από τη φονική πυρκαγιά στον ουρανοξύστη OXY – Το χρονικό της τραγωδίας

Σε ανείπωτη τραγωδία, εξελίχθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (14/7/2026) στο υπό ανακαίνιση κτίριο OXY, στην κεντρική πλατεία De Brouckère των Βρυξελλών. Ο επίσημος απολογισμός των Αρχών επιβεβαιώνει πλέον τον θάνατο έξι ανθρώπων, με το τελευταίο θύμα να εντοπίζεται αργά το απόγευμα εγκλωβισμένο σε έναν από τους κατεστραμμένους ανελκυστήρες, ενώ οι Αρχές εκφράζουν ανοιχτά φόβους, ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες.





Brüksel’de Büyük İnşaat Faciası: Asansörde Mahsur Kalan 6 İşçi Hayatını Kaybetti https://t.co/hnvSREAaLV — Hollanda Haberleri (@turkinfo) July 14, 2026



Το κτίριο OXY, το οποίο τη δεκαετία του ’70 στέγαζε το «Centre Monnaie», βρισκόταν σε φάση πλήρους ανακατασκευής προκειμένου να λειτουργήσει ως πολυχώρος με διαμερίσματα, γραφεία, ένα πολυτελές ξενοδοχείο και εστιατόρια. Οι εργασίες ανακαίνισης ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν στα τέλη του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του επόμενου.

Bruxelles :

Plusieurs morts dans l’incendie sur un chantier de rénovation. 😭 pic.twitter.com/FwavsxRn7R — Emmanuel N.M 7 (@Thesaron3) July 14, 2026

Το χρονικό της καταστροφής και η επιχείρηση διάσωσης

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί, την ώρα που μια νέα ημέρα εργασίας ξεκινούσε στο εργοτάξιο, όπου βρίσκονταν περισσότεροι από 200 εργάτες. Η αρχική εστία εμφανίστηκε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου και, παρόλο που κατασβέστηκε γρήγορα, οι φλόγες κατάφεραν να επεκταθούν στο υπόγειο και κυρίως στα φρεάτια των ανελκυστήρων. Η φωτιά αυτή προκάλεσε την κατάρρευση των θαλάμων των ασανσέρ, εγκλωβίζοντας εργαζομένους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν αμέσως στο σημείο. Από τις πρώτες ώρες στήθηκαν ειδικές μονάδες ψυχολογικής υποστήριξης για τους εργάτες, ενώ δύο άτομα ανασύρθηκαν με σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία – ο ένας στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Neder-Over-Hembeek και ο άλλος σε νοσοκομείο του Leuven.

🚨BREAKING: 🇧🇪 Deadly fire at OXY building in Brussels leaves multiple dead and six missing. Some victims were found inside an elevator. Rescue operations are ongoing. OXY building is a major ongoing urban redevelopment project in the heart of the city. Writer: Samuel… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 14, 2026



Η εύρεση των θυμάτων αποδείχθηκε μια εξαιρετικά χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον πρώτο ανελκυστήρα, όπου και εντόπισαν τις σορούς των θυμάτων. Ο δεύτερος ανελκυστήρας βρέθηκε άδειος, ενώ ο τρίτος, ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως αναβατόριο (monte-charge), δεν κατέστη δυνατό να ερευνηθεί άμεσα λόγω του μεγάλου όγκου των συντριμμιών. Η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών από την ειδική υπηρεσία αναγνώρισης είναι σε εξέλιξη και χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα λεπτή.

«Οι συνθήκες εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολες» – Οι δηλώσεις της Εργατικής Εισαγγελίας

Η Πολιτική Προστασία ανέλαβε το δύσκολο έργο της ανάσυρσης των σορών λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα. Ο εκπρόσωπος της Εργατικής Εισαγγελίας Βρυξελλών, Brecht Speybrouck, περιέγραψε με δραματικό τόνο τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων:

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη με ακρίβεια πόσοι άνθρωποι εμπλέκονται. Η Πολιτική Προστασία ετοιμάζεται να ανασύρει τα σώματα από αυτόν τον ανελκυστήρα. Εάν αποδειχθεί ότι δεν πρόκειται για τα έξι θύματα που δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι, θα πρέπει να ερευνήσουμε και τον άλλο ανελκυστήρα. Λόγω όλων αυτών των συντριμμιών, οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ δύσκολες. Οι επιχειρήσεις ανάσυρσης θα απαιτήσουν, ως εκ τούτου, αρκετές ώρες ακόμη.»

🇧🇪‼️ Un incendio en un edificio en obras de Bruselas deja varios muertos y al menos seis personas desaparecidas. pic.twitter.com/fnT3M10xwr — La Respuesta (@larespuesta_es) July 14, 2026

«Απόλυτη προτεραιότητα οι οικογένειες» – Η επίσημη θέση του κατασκευαστικού ομίλου Cordeel

Ο όμιλος Cordeel, ο οποίος είναι ο κύριος εργολάβος του έργου, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση το βράδυ της Τρίτης (14/7/2026), εκφράζοντας την οδύνη του και ξεκαθαρίζοντας πως θα σταθεί στο πλευρό των αρχών για τη διαλεύκανση των αιτιών:

«Ο όμιλος Cordeel, ο κύριος εργολάβος στο εργοτάξιο του κτιρίου Oxy στις Βρυξέλλες, θα προσφέρει την πλήρη συνεργασία του στην έρευνα. Η εταιρεία επισημαίνει επιπλέον ότι εργάζεται σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες διάσωσης, τις αρμόδιες αρχές και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη.

Οι σκέψεις μας στρέφονται πρωτίστως στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων, στους τραυματίες, καθώς και σε όλους τους συναδέλφους και τα άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα που επλήγησαν από αυτό το τραγικό γεγονός.

Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η υποδοχή και η υποστήριξη των θυμάτων, των οικογενειών τους, των συνεργατών μας και όλων των άλλων εμπλεκόμενων προσώπων.»

Bruxelles :

Plusieurs morts dans l’incendie sur un chantier de rénovation. 😭 pic.twitter.com/FwavsxRn7R — Emmanuel N.M 7 (@Thesaron3) July 14, 2026

Η κινητοποίηση της πολιτικής ηγεσίας και οι μαρτυρίες από το σημείο

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των ανώτατων Αρχών της χώρας. Ο Δήμαρχος των Βρυξελλών, Philippe Close, βρέθηκε στο σημείο από το πρωί, ενώ αργά το απόγευμα έφτασαν στο εργοτάξιο ο Βασιλιάς Φίλιππος και ο Πρωθυπουργός Bart De Wever.

Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Βασιλιάς Φίλιππος είχε μια ιδιαίτερα συγκινητική συνομιλία με τη μητέρα ενός εκ των εργατών που εκείνη την ώρα θεωρούνταν αγνοούμενος. Λίγο αργότερα, στο σημείο μετέβησαν η Υπουργός Δικαιοσύνης Annelies Verlinden και, αργά το βράδυ, ο Υπουργός Εσωτερικών Bernard Quintin, ο οποίος προχώρησε και σε επίσημη ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας X.

Horrifié par le véritable drame qui a eu lieu au cœur de notre capitale. Mes pensées émues vont aux victimes, à leurs proches et à celles et ceux qui sont encore dans l’attente. Un immense merci à nos pompiers et à tous les services qui restent mobilisés. — Bernard Quintin (@BernardQuintin_) July 14, 2026

A video shared by the Brussels Fire Brigade shows firefighters trying to extinguish the fire from inside the elevator shaft of the OXY building. https://t.co/WhhPkN7RO0 — The Brussels Times (@BrusselsTimes) July 14, 2026

Η επόμενη ημέρα της έρευνας

Η διερεύνηση της υπόθεσης έχει περάσει στα χέρια της Εργατικής Εισαγγελίας, η οποία προσπαθεί να ρίξει φως στα αίτια της καταστροφής. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κλείσιμο των επίσημων αναφορών:

«Η Εργατική Εισαγγελία είναι υπεύθυνη για την έρευνα. Ένας πραγματογνώμονας θα μεταβεί αύριο στον τόπο της πυρκαγιάς προκειμένου να προσπαθήσει να ανακαλύψει την προέλευσή της.»

Πηγή: RTBF