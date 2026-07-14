Νέα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν: Σε εξέλιξη αεροπορικές επιδρομές – Τι αναφέρει Αμερικανός αξιωματούχος στο ABC

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Oι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποιούν αυτή την ώρα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, όπως είπε Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο ABC News.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αεροπορικές επιθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες δύο ώρες.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν απάντησε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει εξουδετερώσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

«θα απαντήσουμε στη ρητορική σας με πράξεις και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της γης μας” είπε ο Πεζεσκιάν.

Νωρίτερα, οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν εκ νέου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, λίγες ώρες αφότου η Μανάμα ανακοίνωσε ότι είχε αναχαιτίσει αρκετές ιρανικές επιθέσεις νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

«Η σειρήνα ήχησε… Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.