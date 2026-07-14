Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: «Ήταν σαν ομάδα εκτελεστών» – Συγκλονίζει ο φωτορεπόρτερ που αποτύπωσε με την κάμερά του τις φονικές στιγμές στην τράπεζα

Σήμερα Τρίτη και επί περίπου 4 ώρες απολογούνταν ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο 42χρονοι, που συνελήφθησαν για τον φονικό εμπρησμό της Μarfin τον Μάϊο του 2010. Ωστόσο, οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έπεισαν και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Ο άνθρωπος που απαθανάτισε με την κάμερά του τις τραγικές στιγμές της φωτιάς στην τράπεζα, μίλησε στο MEGA, περιγράφοντας όσα έζησε εκείνη την ημέρα. Ο φωτορεπόρτερ, Ηλίας Προβόπουλος βρισκόταν στο πατάρι του Ιανού και λίγο πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια, μπόρεσε καταγράψει τις τραγικές στιγμές στο κτίριο της Marfin και την αγωνιώδη προσπάθεια των εργαζομένων να ξεφύγουν από τις φλόγες. Είπε χαρακτηριστικά:

«Ήταν τυχαίο. Ήμασταν στο πατάρι του Ιανού και βλέπαμε την εξέλιξη της πορείας. Και ξαφνικά, βγαίνουν κάποια άτομα, αυτά τα 11, που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ. Ήταν το ερέθισμα να κάνω ένα κλικ με την κάμερα”, λέει αρχικά και περιγράφει τις φωτογραφίες που δημοσίευσε.

Αρχικά εμφανίζονται οι δύο φωτογραφίες από το κτίριο της Marfin που καίγεται, μία με τους τοίχους και άλλη μία με δύο υπαλλήλους που ζητούν βοήθεια από το μπαλκόνι, μία εκ των οποίων η Μαρία Καραγιάννη, η οποία στην επόμενη φωτογραφία απεγκλωβίζεται από έναν πυροσβέστη.

Ακολουθεί μια φωτογραφία με την πορεία της διαδήλωσης που περνά έξω από το κτίριο της Marfin, ενώ διακρίνονται οι καπνοί και σε άλλη εικόνα ένας άνδρας ετοιμάζεται να πηδήξει στο διπλανό κτίριο, όπως και έγινε.

Στη συνέχεια εξήγησε για ακόμη μία φωτογραφία: «Αυτή είναι η στιγμή που ένας έχει σπάσει το τζάμι, ο δεύτερος πετάει ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό, δεν ήταν μολότοφ και έκανε ένα παφ μια στιγμή και γέμισε όλο το κτίριο καπνό».

«Ήταν σαν ομάδα εκτελεστών»

Στη συνέχεια περιγράφοντας το κλίμα που επικρατούσε στους δρόμους της Αθήνας λίγο πριν από τη δολοφονική επίθεση, ο φωτορεπόρτερ ανέφερε:

«Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε στην Αθήνα και κατά κάποιον τρόπο ήταν ήσυχη πριν γίνει ό, τι έγινε στη Marfin. Οι περίφημοι μπαχαλάκηδες προκάλεσαν ένα επεισόδιο και η αστυνομία έριξε δακρυγόνα. Γι’ αυτό και μπήκαν στον Ιανό».

Στη συνέχεια, εστιάζει στα 12 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στις δύο επιθέσεις, περιγράφοντας την περίεργη αμφίεσή τους:

«Έτσι ξαφνικά αυτές οι δύο ομάδες ενώθηκαν από την Λαδά και Εδουάρδου Λω, με διακριτικά. Ήταν κάτι ξεχωριστό στις πορείες. Μου τράβηξαν την προσοχή γιατί φορούσαν στολή. Μαύρα ρούχα και σακίδια, με το κεφάλι καλυμμένο και οι άλλοι μισοί τζόκερ χακί. Ήταν σαν ομάδα εκτελεστών θα έλεγα».

Ο Ηλίας Προβόπουλος διευκρίνισε ότι δεν ακούστηκε ποτέ οργανωμένα ως σύνθημα το περιβόητο “κάψτε τους“, ενώ σχετικά με την εκδήλωση της φωτιάς και την επιχείρηση διάσωσης, τόνισε πως η πυροσβεστική έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο, ωστόσο η προσέγγιση της τράπεζας ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω του τεράστιου όγκου του κόσμου.

“Η πυροσβεστική έφτασε σε 8 λεπτά. Ήταν τόσο πολύς ο κόσμος που ήταν αδύνατον να φτάσει πιο γρήγορα. Και υπήρχε πρόβλημα με τη σκάλα λόγω των δέντρων και των καλωδίων του τρόλεϊ. Έπρεπε να κάνουν μία μανούβρα για να φτάσει η σκάλα και κατέβασαν τις δύο κυρίες”.