Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι δύο συλληφθέντες

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και υποστήριξαν ότι δεν είχαν σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην τράπεζα.

Οι δύο άνδρες απολογήθηκαν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, η οποία είχε εκδώσει σε βάρος τους εντάλματα σύλληψης. Η δικογραφία βασίζεται σε στοιχεία που συγκέντρωσε η αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 42χρονοι ανέφεραν στην ανακρίτρια ότι συμμετείχαν στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, η οποία είχε πραγματοποιηθεί με αφορμή το πρώτο μνημόνιο. Δήλωσαν, ωστόσο, ότι δεν είχαν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε εμπρηστικό μηχανισμό στο εσωτερικό του υποκαταστήματος.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Ο ένας κατηγορούμενος, τον οποίο η δικογραφία προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάει την τζαμαρία της Marfin, φέρεται να υποστήριξε ότι αποχώρησε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια.

Ο συγκατηγορούμενός του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε στη δικαστική λειτουργό ότι κατά τη διάρκεια της πορείας βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο από εκείνο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς υπαλλήλους της τράπεζας.

Στην απόφαση της ανακρίτριας και του εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων φέρεται να βάρυναν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που τους αποδίδονται. Οι δικαστικές Αρχές έκριναν επίσης ότι οι δύο 42χρονοι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων.

Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί δεκάδες φίλοι και αλληλέγγυοι των κατηγορουμένων. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα υπέρ τους καθ’ όλη τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας.

Για την ίδια υπόθεση, η δικαστική λειτουργός έχει εκδώσει και τρίτο ένταλμα σύλληψης σε βάρος της 46χρονης γυναίκας που συνελήφθη στη Βρετανία. Η ίδια δήλωσε εξαρχής ότι είναι αθώα και ότι θα παρουσιαστεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών.