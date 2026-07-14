Παναθηναϊκός: Δεν το κουνάει από το «τριφύλλι» ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ – Ανανέωσε έως το 2030

Σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2030 έχουν έρθει ο Παναθηναϊκός και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Το υφιστάμενο συμβόλαιο του Ισπανού φόργουορντ έληγε το 2027, ωστόσο οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για ακόμη τρία χρόνια. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Με τη νέα συμφωνία, ο Παναθηναϊκός διατηρεί στο δυναμικό του έναν από τους βασικούς παίκτες της ομάδας, ο οποίος έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης

Για την απόκτησή του είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από συλλόγους της EuroLeague, μεταξύ των οποίων και η Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, η διοίκηση του Παναθηναϊκού είχε καταστήσει σαφή την πρόθεσή της να κρατήσει τον παίκτη στο T-Center.

Η επικείμενη συμφωνία αποτελεί τη δεύτερη ανανέωση του Ερνανγκόμεθ με τον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός είχε υπογράψει στις 3 Ιανουαρίου 2025 την πρώτη επέκταση του συμβολαίου του, η οποία είχε διάρκεια έως το 2027.

Ο 30χρονος φόργουορντ καταγράφει κατά μέσο όρο 7,7 πόντους και 5,9 ριμπάουντ στη EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, έχει κατακτήσει μία EuroLeague, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και δύο Κύπελλα Ελλάδας.