Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: Εμπορικές συμφωνίες, αντί για τέλος 20% στα φορτία των πλοίων

Με ανάρτησή του στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε εντυπωσιακή αναδίπλωση και δη μέσα σε λίγες ημέρες, αναφέροντας ότι εν τέλει δεν θα απαιτηθεί η επιβολή τέλους 20% στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Αντί για αυτό, θα συναφθούν εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες.

«Με βάση τις ιδιαίτερα παραγωγικές συνομιλίες με τις ηγεσίες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το τέλος 20% των Ηνωμένων Πολιτειών με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που θα συνάψουν τα διάφορα κράτη του Κόλπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επενδύσεις αυτές θα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά ωφέλιμες για τις ίδιες τις χώρες αυτές και για το μέλλον τους», σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Τραμπ

«Το πετρέλαιο ρέει όσο ποτέ άλλοτε, χάρη στην εκπληκτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερο χαιρετισμό αξίζουν ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, και ο Διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Χάρη σε αυτούς, και σε όλα τα μέλη του ισχυρότερου στρατού οπουδήποτε στον κόσμο, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για ΟΛΗ τη ναυσιπλοΐα, εκτός από το Ιράν — και αυτό εξαιτίας της ψευδούς, βίαιης και κακόβουλης ηγεσίας του, η οποία το οδηγεί στον δρόμο της ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ.

Ως εκ τούτου, θα επιβάλουμε ΠΛΗΡΗ αποκλεισμό, αλλά μόνο στα πλοία που κατευθύνονται προς ή προέρχονται από ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν οποιοδήποτε φορτίο σχετίζεται με το Ιράν.

Με βάση τις ιδιαίτερα παραγωγικές συνομιλίες με τις ηγεσίες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το τέλος αποζημίωσης 20% των Ηνωμένων Πολιτειών με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που θα συνάψουν τα διάφορα κράτη του Κόλπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επενδύσεις αυτές θα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά ωφέλιμες για τις ίδιες τις χώρες αυτές και για το μέλλον τους.

Όπως όλοι γνωρίζουν, διαθέτουμε τη μεγαλύτερη επένδυση σε δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία, αλλά αυτές οι νέες επενδύσεις θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο αυτό το ποσό. Θα δούμε εργοστάσια, βιομηχανικές μονάδες και εξοπλισμό να κατακλύζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιστορικά επίπεδα, δημιουργώντας επιπλέον εκατομμύρια καλοπληρωμένες ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ θέσεις εργασίας!

Η Αμερική ΝΙΚΑ ξανά, και νικά όπως ποτέ άλλοτε. Οι ημέρες που το Ιράν σκότωνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 52.000 διαδηλωτών, ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ και, το σημαντικότερο, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».