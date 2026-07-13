Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σε Τραμπ: «Δεν υπάρχει νομική βάση για επιβολή τέλους 20% στο Ορμούζ»

Ο ναυτιλιακός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έκανε σήμερα γνωστό πως αντιτίθενται στο ενδεχόμενο επιβολής τελών σε πλοία που διέρχονται μέσω θαλάσσιων διαύλων, όμως θα αναμένει περαιτέρω λεπτομέρειες, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε, σε μια ανάρτηση, πως η Ουάσινγκτον επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν και θα αποζημιώνεται με τέλος 20% επί όλων των φορτίων που θα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ έγραψε σε μια ανάρτηση στο Truth Social πως η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

«Γνωρίζουμε την ανάρτηση και αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας των ΗΕ.

«Υπήρξαμε πάντα συνεπείς στη στάση μας σχετικά με τα τέλη, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ, International Maritime Organization) τάσσεται σθεναρά κατά της χρέωσης τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Δεν υπάρχει καμία νομική βάση μέσω της οποίας να εισάγονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό».

Αξιωματούχοι της ναυτιλιακής βιομηχανίας εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, προσθέτοντας πως μια τέτοια ενέργεια, κατά την εκτίμησή τους, θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο.

«Πώς αυτό θα καταστήσει ασφαλέστερη τη διέλευση από εκεί και ποιες εγγυήσεις θα προσφέρει;», είπε ένας αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, σχετικά με την ανάρτηση Τραμπ.