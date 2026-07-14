Λεμεσός: Συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση 44χρονος Ελληνοκύπριος – Τον κατήγγειλε η 58χρονη πεθερά του για βιασμό

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Σοβαρή υπόθεση καταγγελλόμενου βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης 58χρονης γυναίκας διερευνά η Αστυνομία Κύπρου στη Λεμεσό. Οι Αρχές συνέλαβαν το Σάββατο τον 44χρονο γαμπρό της γυναίκας, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και τέθηκε υπό πενθήμερη προσωποκράτηση.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού διερευνά αδικήματα που αφορούν βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση και ψυχολογική βία. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Cyprus Times, η 58χρονη αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, στοιχείο το οποίο αξιολογούν οι ανακριτές στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών υπό τις οποίες φέρονται να διαπράχθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

Τι κατήγγειλε η 58χρονη

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 44χρονος φέρεται να μετέβη στην κατοικία της πεθεράς του και να προχώρησε σε πράξεις σεξουαλικής φύσεως χωρίς τη συναίνεσή της.

Η 58χρονη φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι ο γαμπρός της ζητούσε επανειλημμένα να συνευρεθούν ερωτικά και ότι, παρά τις αρνήσεις της, εκείνος προχωρούσε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η ίδια φέρεται επίσης να κατήγγειλε ότι παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί και στο παρελθόν.

Η υπόθεση περιήλθε σε γνώση των Αρχών έπειτα από καταγγελία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα περιστατικά φέρεται να υπέπεσε στην αντίληψη τρίτου προσώπου, το οποίο ενημέρωσε την Αστυνομία.

Μετά την καταγγελία, τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού άρχισαν τη διερεύνηση της υπόθεσης με ιδιαίτερη διακριτικότητα, λόγω της φύσης των καταγγελλόμενων αδικημάτων και της κατάστασης στην οποία φέρεται να βρίσκεται η 58χρονη.

Αρνείται τον βιασμό ο 44χρονος

Ο 44χρονος αρνήθηκε κατά την ανάκρισή του ότι διέπραξε βιασμό. Οι ανακριτές αξιολογούν τους ισχυρισμούς του σε συνδυασμό με την κατάθεση της 58χρονης, τα τεκμήρια που έχουν συλλεχθεί και τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων.

Η 58χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ενώ οι Αρχές παρέλαβαν υλικό και τεκμήρια, τα οποία απέστειλαν για εργαστηριακές εξετάσεις.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών για την πενθήμερη προσωποκράτηση του υπόπτου, προκειμένου να ληφθούν πρόσθετες καταθέσεις, να αξιολογηθούν τα τεκμήρια και να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις.

Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.