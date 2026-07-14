Athens Open: Άγγιξε την έκπληξη η Γραμματικοπούλου, αλλά αποχαιρέτησε τη διοργάνωση – Δείτε τα highlights

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου αποχαιρέτησε το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Η Ελληνίδα τενίστρια έδωσε μεγάλη μάχη, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο σετ, το οποίο οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ.

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Αθλητισμός

Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου αποχαιρέτησε το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 στον πρώτο γύρο, έπειτα από μεγάλη μάχη.
  • Η Ελληνίδα τενίστρια γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (7-6(3), 6-4) από την Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς (Νο. 70 της παγκόσμιας κατάταξης).
  • Η Γραμματικοπούλου έχασε σημαντικές ευκαιρίες να κατακτήσει το πρώτο σετ, στο οποίο προηγήθηκε, με την Παρκς να εμφανίζεται πιο σταθερή στο δεύτερο σετ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με ψηλά το κεφάλι αποχαιρέτησε το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου. Η Ελληνίδα τενίστρια έδωσε μεγάλη μάχη απέναντι στην Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς (Νο. 70 της παγκόσμιας κατάταξης), ωστόσο γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Η Παρκς επικράτησε με 7-6(3), 6-4 σε αναμέτρηση διάρκειας σχεδόν δύο ωρών, με τη Γραμματικοπούλου να χάνει σημαντικές ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο σετ. Η 29χρονη Ελληνίδα είχε δύο φορές την ευκαιρία να σερβίρει για την κατάκτησή του, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της, με αποτέλεσμα η Αμερικανίδα να οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ και να το κατακτήσει.

Στο δεύτερο σετ η Παρκς εμφανίστηκε πιο σταθερή, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν και έφτασε στο 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο του τουρνουά.

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