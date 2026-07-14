Athens Open: Άγγιξε την έκπληξη η Γραμματικοπούλου, αλλά αποχαιρέτησε τη διοργάνωση – Δείτε τα highlights

Με ψηλά το κεφάλι αποχαιρέτησε το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου. Η Ελληνίδα τενίστρια έδωσε μεγάλη μάχη απέναντι στην Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς (Νο. 70 της παγκόσμιας κατάταξης), ωστόσο γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Η Παρκς επικράτησε με 7-6(3), 6-4 σε αναμέτρηση διάρκειας σχεδόν δύο ωρών, με τη Γραμματικοπούλου να χάνει σημαντικές ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο σετ. Η 29χρονη Ελληνίδα είχε δύο φορές την ευκαιρία να σερβίρει για την κατάκτησή του, όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της, με αποτέλεσμα η Αμερικανίδα να οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ και να το κατακτήσει.

Στο δεύτερο σετ η Παρκς εμφανίστηκε πιο σταθερή, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν και έφτασε στο 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο του τουρνουά.