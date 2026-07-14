Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Ερμήνευσε το «The Unforgiven II» και οι Metallica την αποθέωσαν στο Instagram

Ξεχωριστή διάκριση από τους Metallica απέσπασε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, καθώς το θρυλικό thrash metal συγκρότημα από το Λος Άντζελες αναδημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram την ερμηνεία της στο τραγούδι «The Unforgiven II».

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια είχε δημοσιεύσει στις 27 Ιουνίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο, στο οποίο παρουσίαζε τη δική της εκδοχή του εμβληματικού τραγουδιού, κερδίζοντας την προσοχή των Metallica.

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Η ερμηνεία της εντάχθηκε στον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut που διοργάνωσε το συγκρότημα με αφορμή την επανακυκλοφορία του άλμπουμ «ReLoad» (Remastered). Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι Metallica κάλεσαν θαυμαστές από όλο τον κόσμο να δημιουργήσουν και να μοιραστούν τις δικές τους διασκευές και ερμηνείες τραγουδιών του ιστορικού δίσκου.

Η επιλογή της ερμηνείας της Πηνελόπης Αναστασοπούλου για αναδημοσίευση από το ίδιο το συγκρότημα αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική αναγνώριση, καθώς οι Metallica ξεχώρισαν τη συμμετοχή της ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από ολόκληρο τον κόσμο.

«Honorable mention (Τιμητική μνεία)», έγραψαν οι Metallica κάτω από το βίντεο με την εκτέλεση της Πηνελόπης.