CNN: Τουλάχιστον 12 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη πάνω από τη Μέση Ανατολή

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Τουλάχιστον 12 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν να επιχειρούν πάνω από τη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν για τρίτη διαδοχική νύχτα τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, όπως μεταδίδει αυτή την ώρα το CNN.

Σύμφωνα με δεδομένα της πλατφόρμας FlightRadar24, τα αεροσκάφη πετούν στην περιοχή των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Περσικό Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν και πάνω από τη Σαουδική Αραβία.

URGENT : Arab media outlets report that a U.S. Air Force KC-135 refueling Stratotanker issued a general in-flight emergency signal (code 7700). Public flight-tracking data indicates the military aircraft squawked the distress code while en route back to Tel Aviv. https://t.co/hf1cQBgBLr pic.twitter.com/0q2qTMGwQX — Inside the conflict (@InsidConflict) July 14, 2026

Ανάμεσα στα αεροσκάφη που καταγράφηκαν ήταν εννέα KC-135R και δύο KC-46A, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού που υποστηρίζουν μαχητικά και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη σε επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας, επιτρέποντάς τους να παραμένουν στον αέρα χωρίς να απαιτείται προσγείωση για ανεφοδιασμό, καθώς και αεροσκάφη επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών, όπως το E-3B Sentry AWACS και το P-8 Poseidon.

Το E-3B Sentry αποτελεί βασικό μέσο εναέριας προειδοποίησης και διοίκησης, καθώς μπορεί να επιτηρεί περιοχή έως και 120.000 τετραγωνικών μιλίων και να παρακολουθεί ταυτόχρονα περίπου 600 στόχους, μεταξύ των οποίων αεροσκάφη, πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χερσαία στρατιωτικά μέσα.