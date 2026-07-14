Κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τρίτης (14/7) ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν δύο «παραβατικά υπερδεξαμενόπλοια» στα Στενά του Ορμούζ, καθώς φέρεται να αγνόησαν προειδοποιήσεις και παραβίασαν κανόνες ναυσιπλοΐας. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για ιρανική επίθεση σε δύο πετρελαιοφόρα στην ίδια περιοχή, που είχε ως αποτέλεσμα έναν θάνατο και οκτώ τραυματισμούς.

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Κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τρίτης (14/7) ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν δύο «παραβατικά υπερδεξαμενόπλοια» στα Στενά του Ορμούζ.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δύο πλοία αγνόησαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις και επιχείρησαν να κινηθούν μέσω «ναρκοθετημένης διαδρομής». Παράλληλα, το IRGC προειδοποίησε ότι η συνεργασία με τον «επιτιθέμενο εχθρό» θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια ενεργειακή κρίση.
  • Η εξέλιξη σημειώνεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για ιρανική επίθεση σε δύο πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, που προκάλεσε έναν θάνατο και οκτώ τραυματισμούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τρίτης (14/7) ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν δύο «παραβατικά υπερδεξαμενόπλοια» στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, τα δύο πλοία φέρεται να αγνόησαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις, να απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησής τους και να επιχείρησαν να κινηθούν μέσω «ναρκοθετημένης διαδρομής».

Παράλληλα, το IRGC προειδοποίησε ότι η συνεργασία με τον «επιτιθέμενο εχθρό» θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιές, καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και σε παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Η εξέλιξη σημειώνεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για ιρανική επίθεση σε δύο πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, που προκάλεσε έναν θάνατο και οκτώ τραυματισμούς.

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