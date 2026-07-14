Κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τρίτης (14/7) ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν δύο «παραβατικά υπερδεξαμενόπλοια» στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, τα δύο πλοία φέρεται να αγνόησαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις, να απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησής τους και να επιχείρησαν να κινηθούν μέσω «ναρκοθετημένης διαδρομής».

The IRGC Navy announced that two supertankers were struck and disabled after ignoring repeated warnings and violating navigation instructions in the Strait of Hormuz. The statement said the vessels shut down their navigation systems and attempted to pass through a restricted… pic.twitter.com/tHfceDAbHK — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) July 14, 2026

Παράλληλα, το IRGC προειδοποίησε ότι η συνεργασία με τον «επιτιθέμενο εχθρό» θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιές, καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και σε παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Η εξέλιξη σημειώνεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για ιρανική επίθεση σε δύο πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, που προκάλεσε έναν θάνατο και οκτώ τραυματισμούς.