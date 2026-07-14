ΗΑΕ: Δύο δεξαμενόπλοια επλήγησαν από ιρανικούς πυραύλους στα Στενά του Ορμούζ – Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες

Δύο δεξαμενόπλοια επλήγησαν από ιρανικούς πυραύλους κρουζ στο νότιο τμήμα των Στενών του Ορμούζ, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές στα πλοία, τον θάνατο ενός μέλους πληρώματος και τον τραυματισμό οκτώ, ενώ το Άμπου Ντάμπι δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα αντίδρασης εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

ΗΑΕ, δεξαμενόπλοια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο δεξαμενόπλοια επλήγησαν από δύο ιρανικούς πυραύλους κρουζ στο νότιο τμήμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
  • Η επίθεση σημειώθηκε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές και τα δύο πλοία, ενώ ένας Ινδός μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν.
  • Το Άμπου Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί «το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει» σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

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Δύο δεξαμενόπλοια δέχθηκαν πλήγμα από δύο ιρανικούς πυραύλους κρουζ στο νότιο τμήμα των Στενών του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση σημειώθηκε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές και τα δύο πλοία. Ένας Ινδός, μέλος του πληρώματος, σκοτώθηκε, ενώ άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στα δύο δεξαμενόπλοια έχουν τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση στην περιοχή.

Παράλληλα, το Άμπου Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί «το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει» σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και του Στενού του Ορμούζ.

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