ΗΑΕ: Δύο δεξαμενόπλοια επλήγησαν από ιρανικούς πυραύλους στα Στενά του Ορμούζ – Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες

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Δύο δεξαμενόπλοια δέχθηκαν πλήγμα από δύο ιρανικούς πυραύλους κρουζ στο νότιο τμήμα των Στενών του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επίθεση σημειώθηκε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές και τα δύο πλοία. Ένας Ινδός, μέλος του πληρώματος, σκοτώθηκε, ενώ άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν.

BREAKING: Iran has attacked and hit two UAE national tankers, the Mombasa (Oil) and Al-Bahiya (LNG), with cruise missiles in the southern passage of the Strait of Hormuz within Omani territorial waters, causing material damage and a fire in both tankers, per UAE Ministry of… — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 13, 2026

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στα δύο δεξαμενόπλοια έχουν τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση στην περιοχή.

Παράλληλα, το Άμπου Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί «το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει» σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και του Στενού του Ορμούζ.