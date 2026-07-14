Μπαχρέιν: Ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής – Έκκληση των αρχών για άμεση καταφυγή σε ασφαλή σημεία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίσσονται στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας απηύθυνε επείγουσα σύσταση προς τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές καταφύγιο, καθώς οι προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν εκ νέου.

«Παραμείνετε ήρεμοι και κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.