Μπαχρέιν: Ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής – Έκκληση των αρχών για άμεση καταφυγή σε ασφαλή σημεία

Στο Μπαχρέιν, οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν, προκαλώντας έντονη ανησυχία και θέτοντας τη χώρα σε κατάσταση συναγερμού. Το Υπουργείο Εσωτερικών συνέστησε στους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναζητήσουν άμεσα ασφαλές καταφύγιο.

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Διεθνή Νέα

Μπαχρέιν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίσσονται στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού ολόκληρη τη χώρα.
  • Το Υπουργείο Εσωτερικών απηύθυνε επείγουσα σύσταση προς τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές καταφύγιο.
  • «Παραμείνετε ήρεμοι και κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίσσονται στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας απηύθυνε επείγουσα σύσταση προς τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές καταφύγιο, καθώς οι προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν εκ νέου.

«Παραμείνετε ήρεμοι και κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

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