Στάθης Κουλούρης: «Όταν διαγνώσθηκα με κακοήθη όγκο στο πόδι, αποφάσισα να γίνω γιατρός» – Ο καρδιολόγος που έδωσε μάχη για να σωθεί ο 4χρονος μιλάει στο enikos.gr

«Η ιατρική για μένα είναι τα πάντα». Αυτά τα λόγια ανήκουν στον Στάθη Κουλούρη, τον γιατρό που έδωσε μάχη για να σώσει το 4χρονο αγοράκι, που κινδύνευσε να πνιγεί την Κυριακή (12/7/), πέφτοντας σε πισίνα ξενοδοχείου στην Καστοριά.

Μόλις στα 10 του χρόνια αποφάσισε να γίνει γιατρός

Ποιος είναι άραγε αυτός ο άνθρωπος, ο γιατρός ήρωας όπως τον αποκαλούν;

Στα 10 του, όταν η παιδική ηλικία θα έπρεπε να είναι γεμάτη παιχνίδι και ανεμελιά, η ζωή τού επεφύλασσε μια σκληρή δοκιμασία. Η διάγνωση ενός κακοήθους όγκου στο αριστερό του πόδι, ανέτρεψε απότομα την καθημερινότητά του. Υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, ο όγκος αφαιρέθηκε και ύστερα από πέντε δύσκολους μήνες αποκατάστασης κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του.

«Στην αρχή τρόμαξα, μετά πάλεψα»

Στην αρχή αισθάνθηκε τρόμο, διότι όπως περιγράφει ο ίδιος, άκουσε τους γιατρούς, να μιλούν για πιθανότητα να χρειαστεί ακρωτηριασμός, του αριστερού του ποδιού.

«Όταν άκουσα τη διάγνωση και την πιθανή θεραπεία που σήμαινε ακρωτηριασμό ποδιού αισθάνθηκα πανικό. Στη συνέχεια με τη συμπαράσταση και τη στήριξη των γιατρών και της οικογένειάς μου έκανα θεραπείες και μετά από αρκετούς μήνες επανήλθα», περιγράφει στο enikos.gr.

Εκείνη η εμπειρία δεν άφησε μόνο σημάδια στη μνήμη του· έγινε η αφετηρία μιας βαθιάς προσωπικής υπόσχεσης. «Το αποφάσισα! Από τότε ήθελα να γίνω γιατρός. Ήθελα να βοηθώ τους συνανθρώπους μου να ξεπερνούν τις δυσκολίες τους και να τους βλέπω να χαμογελούν», αναφέρει ο καρδιολόγος Στάθης Κουλούρης.

Χωρίς οικογενειακή παράδοση στον χώρο της ιατρικής, στηρίχθηκε αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις, Οι δυσκολίες που βίωσε, τον «ατσάλωσαν» και διαμόρφωσαν τον άνθρωπο και τον γιατρό που είναι σήμερα.

«Θέλω να στηρίζω τους ασθενείς μου»

«Όπως στηρίχτηκα εγώ, έτσι θέλω τώρα να στηρίζω κι εγώ τους ασθενείς μου. Θέλω να τους δείχνω ότι, όσο δύσκολη κι αν είναι μια διαδρομή, με στόχο, πολλή δουλειά, θετική σκέψη και ανθρώπους δίπλα σου μπορείς να τα καταφέρεις», τονίζει.

Οι δύσκολες και έντονες στιγμές που έχει ζήσει είναι πολλές και δεν μετριούνται στα δάχτυλα ενός χεριού. Μία από αυτές ήταν το Μάρτιο του 2021, όπου είχε ξεσπάσει η επιδημία του κορονοιού.

«Βίωσα πάρα πολύ έντονα πράγματα και μάλιστα ήμουν και ο πρώτος άνθρωπος που έκανα διακομιδή στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, ενός συνανθρώπου μας, ο οποίος ήταν εργαζόμενος τότε στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Ήταν το πρώτο κρούσμα που έπρεπε να διακομισθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να διασωληνωθεί. Παρά τη μάχη που δώσαμε όλοι δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγε ημέρες αργότερα».

«Από την άλλη πλευρά όμως, οι δεκάδες περιπτώσεις ασθενών μου που επανέρχονται έπειτα από ανακοπή ή έμφραγμα ή εγκεφαλικό και καταφέρνουν να χαμογελάσουν πάλι είναι η καλύτερη ανταμοιβή μου και η μεγαλύτερή μου χαρά», μας περιγράφει χαρακτηριστικά.

Η δραματική προσπάθεια διάσωσης του 4χρονου

Την προσπάθεια διάσωσης του 4χρονου παιδιού, περιέγραψε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ μιλώντας στο enikos.gr, τόνισε:

«Συγκλονιστήκαμε όλοι οι γιατροί όταν μας έφεραν ένα μικρό παιδί χωρίς τις ζωτικές του λειτουργίες. Του κάναμε καρδιακές συμπιέσεις για ένα τέταρτο. Αμέσως μόλις ήρθε ο πρώτος χτύπος, ήρθε ο δεύτερος, μετά ο τρίτος και τότε αρχίσαμε να ελπίζουμε .Δώσαμε 4ωρη μάχη. Είμαστε ακόμα συγκρατημένοι διότι η κατάστασή του συνεχίζει να είναι κρίσιμη καθώς είναι ακόμη διασωληνωμένο το παιδί. Ελπίζουμε όμως και ευχόμαστε να γίνει καλά».

«Οι ευχές από τους ασθενείς μου με κάνουν να χαμογελώ»

«Ευχαριστώ, να σε έχει ο Θεός καλά». Αυτές όπως μας είπε είναι οι πιο γλυκές ευχές που λαμβάνει από ασθενείς του και νιώθει τεράστια ικανοποίηση ως γιατρός και ως άνθρωπος. Ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που δίνει πραγματικά την ψυχή του για να θεραπεύσει και να χαρίσει άπειρα χαμόγελα σε όσους τον χρειάζονται.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα μου τον αναισθησιολόγο, τον παιδίατρο, το νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν είμαι μόνος μου. Είμαστε όλοι μαζί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ όλους».

Σήμερα είναι Συντονιστής Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Ο νεότερος σε ολόκληρη την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή εκτελεί και χρέη διοικητή του νοσοκομείου λόγω απουσίας του Γενικού Διοικητή.