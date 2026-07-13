Καστοριά: «Ζήσαμε ένα θρίλερ, δώσαμε μάχη απέναντι στον χρόνο» – Πώς έσωσαν οι γιατροί τον 4χρονο που έπεσε σε πισίνα

Με ανάρτησή του ο καρδιολόγος Στάθης Κουλούρης αναφέρεται στις δραματικές στιγμές που έλαβαν χώρα στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου γιατροί και νοσηλευτές κλήθηκαν να επαναφέρουν το 4χρονο παιδί που είχε πέσει σε πισίνα.

Όπως περιγράφει, το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Αμέσως ξεκίνησε η μεγάλη μάχη, με πολύωρη προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με μοναδικό στόχο να κρατηθεί στη ζωή.

«Χθες, όλοι μαζί – γιατροί και νοσηλευτές – δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη. Μια μάχη απέναντι στον χρόνο. Μια μάχη για τη ζωή ενός παιδιού μόλις 4 ετών», αναφέρει ο κ. Κουλούρης χαρακτηριστικά.

Με αδιάκοπη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), επιμονή και συντονισμένη συνεργασία, οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Στη συνέχεια προχώρησαν στη διασωλήνωσή του και στη σταθεροποίηση της κατάστασής του, όπως περιγράφει ο ίδιος. Αμέσως μετά οργανώθηκε μια πραγματική «γέφυρα ζωής» με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ και των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου το 4χρονο να μεταφερθεί με ασφάλεια σε εξειδικευμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στη Θεσσαλονίκη.

«Σήμερα όλοι μας παραμένουμε συγκλονισμένοι. Με ανακούφιση γιατί το παιδί τα κατάφερε μέχρι εδώ, αλλά και με αγωνία για τη συνέχεια της μάχης που δίνει», τονίζει ο κ. Κουλούρης.

Η ανάρτηση του Στάθη Κουλούρη

ΧΘΕΣ ΖΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ…

Υπάρχουν εφημερίες που δεν τις ξεχνάς ποτέ…

Χθες, όλοι μαζί – γιατροί και νοσηλευτές – δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη. Μια μάχη απέναντι στον χρόνο. Μια μάχη για τη ζωή ενός παιδιού μόλις 4 ετών. Το μικρό παιδί έφτασε στα χέρια μας χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά από πνιγμό σε πισίνα. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Για αρκετή ώρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο γύρω μας παρά μία και μοναδική αποστολή: να μη χαθεί αυτό το παιδί. Με ασταμάτητη ΚΑΡΠΑ, επιμονή, συνεργασία και πίστη, καταφέραμε να το επαναφέρουμε. Ήταν μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Διασωληνώσαμε και σταθεροποιήσαμε το παιδάκι, ενώ αμέσως στήθηκε μια πραγματική «Γέφυρα Ζωής» από το ΕΚΑΒ και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, όλοι μας παραμένουμε συγκλονισμένοι. Με ανακούφιση γιατί το παιδί τα κατάφερε μέχρι εδώ, αλλά και με αγωνία για τη συνέχεια της μάχης που δίνει.

? Ευχόμαστε από καρδιάς το μικρό αγγελούδι να βγει νικητής και να επιστρέψει υγιές στην οικογένειά του.

❤️ Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την τεράστια προσπάθεια. Όταν άνθρωποι συνεργάζονται με αυταπάρνηση και ψυχή, μπορούν να χαρίσουν ελπίδα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.