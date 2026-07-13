Χάρης Βαρθακούρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Οι ευχές για τα γενέθλια της μικρότερης κόρης τους – «Σε λατρεύουμε παιδί μας…»

Δέκα τεσσάρων ετών έγινε πριν από λίγες ώρες, η μικρότερη κόρη του Χάρη Βαρθακούρη και της Αντελίνας Βαρθακούρη, Λιόνα. Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έχει και ένα μεγαλύτερο παιδί, τη Μελωδία, που ήρθε στον κόσμο το 2010. Οι ευτυχισμένοι γονείς, πραγματοποίησαν δύο πολύ όμορφες αναρτήσεις στο Instagram, προκειμένου να ευχηθούν και δημοσίως στην εορτάζουσα.

Ο Χάρης Βαρθακούρης δημοσίευσε μία φωτογραφία της κόρης του, σε story του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, και έγραψε: «Χρόνια πολλά, πριγκίπισσά μου! Να είσαι πάντα χαμογελαστή, δυνατή, γεμάτη αυτοπεποίθηση και όνειρα. Εύχομαι τα 14 σου να είναι η αρχή μιας υπέροχης χρονιάς μόνο με όμορφες στιγμές, αγάπη και τύχη. Να θυμάσαι πάντα πόσο πολύ σε αγαπάμε».

Από την πλευρά της, η Αντελίνα Βαρθακούρη δημοσίευσε ένα βίντεο από τα γενέθλια της κόρης τους.

Στο δικό της Instagram story, η ευτυχισμένη μητέρα ανέφερε: «Χρόνια πολλά ανάσα μας!!! Σε λατρεύουμε παιδί μας!!! Υγεία κι ευλογία σε όλα τα παιδιά της γης! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες ευχές σας. Να έχετε κάθε καλό».