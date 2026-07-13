Γιώργος Κακοσαίος: Μάζεψε ρίγανη με την οικογένειά του στο κτήμα του στο χωριό – Το βίντεο στο TikTok

Ο Γιώργος Κακοσαίος δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, όπου τον βλέπουμε να μαζεύει ρίγανη με την οικογένειά του. Ο Γιώργος Κακοσαίος είναι επίσης αγρότης και καλλιεργεί ρίγανη.

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Γιώργος Κακοσαίος
Φωτογραφία: Instagram/giorgos_kakosaios
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη δημοσίευσή του στο TikTok, ο Γιώργος Κακοσαίος μαζεύει ρίγανη με την οικογένειά του, μαζί με τον πατέρα του, Γιάννη Πλούταρχο.
  • Ο Γιάννης Πλούταρχος είχε αποκαλύψει ότι είναι αγρότης και καλλιεργεί ρίγανη, κάτι που κάνει πλέον και ο Γιώργος Κακοσαίος στον τόπο τους.
  • Ο Γιώργος Κακοσαίος αποκάλυψε πως η γιαγιά του είναι αδυναμία του και πως μαζεύονται όλοι στο χωριό, ενώ ο ίδιος αποφάσισε να καλλιεργήσει ρίγανη για να κάνει κάτι στον τόπο του.

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Ο Γιώργος Κακοσαίος έχει μεγαλώσει μέσα σε μία πολύ δεμένη οικογένεια.

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Στη δημοσίευσή του στο TikTok ο Γιώργος Κακοσαίος μαζεύει ρίγανη, μαζί με την οικογένειά του. Μεταξύ άλλων, στο βίντεο εμφανίζεται και ο πατέρας του, Γιάννης Πλούταρχος. Σε παλιότερη συνέντευξή του, είχε αποκαλύψει ότι παράλληλα με το τραγούδι είναι και αγρότης και διατηρεί κτήμα, όπου καλλιεργεί ρίγανη.

Ο καλλιτέχνης, έχει «ντύσει» την ανάρτησή του, με το τραγούδι του «Και Εις Ανώτερα». «Κάποιος για βοήθεια;» έγραψε στη λεζάντα.

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@giorgoskakosaios Κάποιος #giorgoskakosaios #oregano #greekoregano #greekmusic #kaieisanotera ♬ Kai Eis Anotera – Giorgos Kakosaios

 «Είμαι αγρότης, καλλιεργώ ρίγανη στο χωριό μου»

«Η γιαγιά μου είναι αδυναμία μεγάλη. Μαζευόμαστε στο χωριό όλοι μαζί και είναι η καλύτερή της να μας βλέπει εκεί όλους μαζί. Είμαι και αγρότης. Η ρίγανη έχει ενδιαφέρον. Καλλιεργώ ρίγανη από πέρυσι. Ο καημός της γιαγιάς μου πάντα ήταν ότι δεν πάμε στο χωριό. Φέτος είμαστε σχεδόν έναν μήνα όλοι οικογενειακώς στο χωριό» είπε στην Αθηναΐδα Νέγκα.

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«Είμαστε στον τόπο μας, εκεί που μεγαλώσαμε, εκεί που περάσαμε τις διακοπές μας σαν παιδιά εγώ και η Κατερίνα. Η γιαγιά μου τώρα είναι πάρα πολύ χαρούμενη και χαιρόμαστε όλοι που βλέπουμε την κολώνα του σπιτιού μας τόσο χαρούμενη. Ήθελα να κάνω και κάτι στο χωριό γι’ αυτό αποφάσισα να καλλιεργήσω ρίγανη» πρόσθεσε.

 

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