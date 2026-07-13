Γιώργος Κακοσαίος: Μάζεψε ρίγανη με την οικογένειά του στο κτήμα του στο χωριό – Το βίντεο στο TikTok

Ο Γιώργος Κακοσαίος έχει μεγαλώσει μέσα σε μία πολύ δεμένη οικογένεια.

Στη δημοσίευσή του στο TikTok ο Γιώργος Κακοσαίος μαζεύει ρίγανη, μαζί με την οικογένειά του. Μεταξύ άλλων, στο βίντεο εμφανίζεται και ο πατέρας του, Γιάννης Πλούταρχος. Σε παλιότερη συνέντευξή του, είχε αποκαλύψει ότι παράλληλα με το τραγούδι είναι και αγρότης και διατηρεί κτήμα, όπου καλλιεργεί ρίγανη.

Ο καλλιτέχνης, έχει «ντύσει» την ανάρτησή του, με το τραγούδι του «Και Εις Ανώτερα». «Κάποιος για βοήθεια;» έγραψε στη λεζάντα.

«Είμαι αγρότης, καλλιεργώ ρίγανη στο χωριό μου»

«Η γιαγιά μου είναι αδυναμία μεγάλη. Μαζευόμαστε στο χωριό όλοι μαζί και είναι η καλύτερή της να μας βλέπει εκεί όλους μαζί. Είμαι και αγρότης. Η ρίγανη έχει ενδιαφέρον. Καλλιεργώ ρίγανη από πέρυσι. Ο καημός της γιαγιάς μου πάντα ήταν ότι δεν πάμε στο χωριό. Φέτος είμαστε σχεδόν έναν μήνα όλοι οικογενειακώς στο χωριό» είπε στην Αθηναΐδα Νέγκα.

«Είμαστε στον τόπο μας, εκεί που μεγαλώσαμε, εκεί που περάσαμε τις διακοπές μας σαν παιδιά εγώ και η Κατερίνα. Η γιαγιά μου τώρα είναι πάρα πολύ χαρούμενη και χαιρόμαστε όλοι που βλέπουμε την κολώνα του σπιτιού μας τόσο χαρούμενη. Ήθελα να κάνω και κάτι στο χωριό γι’ αυτό αποφάσισα να καλλιεργήσω ρίγανη» πρόσθεσε.