Γιώργος Κακοσαίος: «Η μαμά μας είναι πραγματικά η κολώνα του σπιτιού – Τόσα χρόνια είναι πάντα στήριγμα στον πατέρα μου»

Ο Γιώργος Κακοσαίος, σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη, μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, το δεσμό με τα αδέλφια του και την καθοριστική παρουσία της μητέρας του στην οικογενειακή ζωή.

Σε ερώτηση σχετικά με το πώς ήταν η καθημερινότητα στο σπίτι, καθώς προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια με πέντε παιδιά, ο ίδιος θυμήθηκε: «Είχε πολλή φασαρία στο σπίτι μας. (Γελάει.) Αλλά ποτέ δεν βαριόμασταν. Με τα αδέλφια μου πάντα βρίσκαμε κάτι να κάνουμε. Με τα μικρότερα αδέλφια σου έχεις αρκετά χρόνια διαφορά. Η Κατερίνα είναι η πρώτη, με περνάει ενάμιση χρόνο. Μάλιστα στο άλμπουμ μου έχουμε κι ένα ντουέτο στο τραγούδι “Μου λένε πως ο έρωτας”, σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια. Ήθελα πολύ να συνεργαστούμε με την αδελφή μου. Μετά από εμένα ακολουθούν η Ελεωνόρα, που είναι 19 χρόνων, και η Παναγιώτα με τον Κωστή,17,5 και 15,5 χρόνων αντίστοιχα. Είμαστε πάρα πολύ δεμένη οικογένεια. Όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί, αγαλλιάζει η ψυχή μας».

Αναφερόμενος στο αν συνεχίζει να ζει με τους γονείς του, ο Γιώργος αποκάλυψε πως έχει ήδη φύγει από το πατρικό του: «Τα τελευταία πεντέμισι χρόνια ζω μόνος μου. Οι πρώτες μέρες μού είχαν φανεί κάπως περίεργες, αλλά πλέον έχω συνηθίσει. Και η Κατερίνα αφότου τελείωσε τις σπουδές της στην Κύπρο, μένει μόνη της».

Όταν η συζήτηση στράφηκε στη μητέρα του, Μαρία Κακοσαίου, και τον ρόλο που διαδραματίζει στην οικογένεια, ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

Σε σχετική ερώτηση για τη στήριξή της όλα αυτά τα χρόνια, απάντησε: «Η μαμά μας είναι πραγματικά η κολώνα του σπιτιού. Αυτό που θυμάμαι από εκείνη είναι ότι ήμασταν όλη μέρα μαζί. Κάθε μέρα με πήγαινε στις προπονήσεις μου στο ποδόσφαιρο – ήμουν τερματοφύλακας – και με περίμενε να τελειώσω. Με κρύο, χιόνι, βροχές ή ζέστες, ήταν πάντα εκεί, στο γήπεδο. Και σκέψου ότι είχε άλλα τέσσερα παιδιά να φροντίσει. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε, ήταν δίπλα σε όλους μας».

Παράλληλα, στάθηκε και στην ισχυρή σχέση των γονιών του, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι το παράδειγμά τους για εκείνον και τα αδέλφια του: «Και εννοείται τόσα χρόνια είναι πάντα στήριγμα στον πατέρα μου. Αλλά και ο ίδιος, με τον χαρακτήρα που έχει, κράτησε κοντά τη μάνα μου. Είναι ένα δικό τους μυστικό. Το κατάφεραν και πραγματικά τους ευχαριστούμε πολύ με τα αδέλφια μου».