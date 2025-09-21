Ιστορική στιγμή για τη Βρετανία: Η κυβέρνηση Στάρμερ αναγνώρισε επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης

Η Βρετανία αναγνώρισε επισήμως σήμερα το κράτος της Παλαιστίνης, σε μια ιστορική κίνηση που σφραγίζει τη βρετανική διπλωματική στροφή και έρχεται παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του Ισραήλ και τις πιέσεις των ΗΠΑ.

«Σήμερα, για να αναζωογονηθεί η ελπίδα για ειρήνη για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο πρωθυπουργός στο X.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή για τη «λύση δύο κρατών», μια προοπτική στην οποία αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι, μιλώντας νωρίτερα στο Sky News.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λάμι, η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει «εν μια νυκτί» στην ύπαρξή του.

Αποκατάσταση της Ιστορίας

Ο επικεφαλής της παλαιστινιακής διπλωματικής αποστολής στο Ηνωμένο Βασίλειο, Χουσάμ Ζόμλοτ, χαρακτήρισε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης «μια διόρθωση της ιστορίας».

Σε δηλώσεις του στο BBC τόνισε: «Το ζήτημα σήμερα είναι να τελειώσει η άρνηση της ύπαρξής μας που ξεκίνησε πριν από 108 χρόνια, το 1917. Και νομίζω ότι σήμερα ο βρετανικός λαός θα πρέπει να γιορτάσει μια μέρα όπου η ιστορία διορθώνεται, όπου τα λάθη του παρελθόντος αρχίζουν να αποκαθίστανται και όπου αναλαμβάνεται η ευθύνη για εκείνη την αποικιοκρατική εποχή, επειδή εκείνη η περίοδος μας οδήγησε απευθείας στη γενοκτονία στη Γάζα σήμερα και στον εκτοπισμό των δύο τρίτων του παλαιστινιακού λαού κατά τη Νακμπά».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιήθηκαν επίσης εικόνες με τον Ζόμλοτ και τον Λάμι να εμφανίζονται μαζί, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής αυτής στιγμής.

H.E. Ambassador @hzomlot with @DavidLammy MP ahead of a historic day. pic.twitter.com/5iEM3YXKk4 — Palestine in the UK (@PalMissionUK) September 21, 2025

Μια «τρύπα στο νερό»;

Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης «δεν πρόκειται να φέρει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ούτε να απελευθερώσει ομήρους», δήλωσε σήμερα το πρωί στο BBC ο βουλευτής της αντιπολίτευσης, Μέλ Στράιντ.

Τόνισε ότι η αναγνώριση «δεν ασκεί κανένα μοχλό πίεσης ούτε αποφέρει κάποιο αντάλλαγμα». «Κάποια βήματα τα κάνεις όταν μπορείς να ασκήσεις επιρροή», πρόσθεσε.

«Ο λαός της Παλαιστίνης έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση»

Ο Μπεν Τζαμάλ από την οργάνωση Palestine Solidarity Campaign μίλησε στο Sky News για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Όπως τόνισε, «πρώτα απ’ όλα, είναι σημαντικό ο παλαιστινιακός λαός να έχει το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, που εδράζεται στο διεθνές δίκαιο. Και είναι δικό τους δικαίωμα, όπως κάθε άλλου λαού, να αποφασίζουν πώς θα το ασκήσουν, ποια μορφή κράτους θέλουν και ποιον θέλουν να εκλέξουν».

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν η Χαμάς θα πρέπει να αποκλειστεί από οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση και αν οι ξένες κυβερνήσεις θα έπρεπε να ελέγχουν ποιος μπορεί να ηγηθεί της Παλαιστίνης. Αναφορικά με τη Βρετανία, υπενθύμισε πως η κυβέρνηση Στάρμερ έχει δηλώσει πως η Χαμάς δεν μπορεί να αναλάβει την εξουσία.

Ο Τζαμάλ απάντησε: «Δεν θα έπρεπε, σωστά;» αναφερόμενος στην παρέμβαση ξένων κρατών.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις ανησυχίες για μια Παλαιστίνη υπό τη διακυβέρνηση του Χαμάς, υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση σημαίνει πως «ο ίδιος ο λαός αποφασίζει ποια μορφή κράτους θα έχει και ποιον θα εκλέξει ως ηγέτη του».