Μουντιάλ: Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν θα πρέπει να εισέρχεται και να αναχωρεί από τις ΗΠΑ αυθημερόν

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ειδοποιηθεί ότι πρέπει να εισέρχεται και να αναχωρεί από το αμερικανικό έδαφος την ίδια ημέρα των αγώνων που θα διεξάγονται στις ΗΠΑ, λόγω περιορισμών στη βίζα. Ως αποτέλεσμα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ, η ομάδα έχει πλέον έδρα την Τιχουάνα του Μεξικό, αντί για την αρχικά προβλεπόμενη τοποθεσία της στην Αριζόνα.

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Οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν, επιβιβάζονται σε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Αττάλειας ενόψει της αναχώρησής τους για το Μεξικό για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026, στην Αττάλεια της Τουρκίας, στις 6 Ιουνίου 2026 [AFP]
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα πρέπει να εισέρχεται και να αναχωρεί από τις ΗΠΑ αυθημερόν για τους αγώνες της.\n- Λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ, η ομάδα του Ιράν έχει πλέον έδρα την Τιχουάνα του Μεξικό, αντί για την προβλεπόμενη τοποθεσία της στην Αριζόνα.\n- Ο απεσταλμένος του Ιράν, Αμπολφάζλ Πασαντιντέχ, εξήγησε τους σχετικούς με τη παροχή βίζας περιορισμούς, δηλώνοντας: «Μπορούμε να εισέλθουμε το πρωί και πρέπει να αναχωρήσουμε την ίδια ημέρα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ειδοποιηθεί ότι θα πρέπει να εισέρχεται και να αναχωρεί από το αμερικανικό έδαφος την ίδια ημέρα των αγώνων που θα διεξάγονται στις ΗΠΑ, ανέφερε ο πρέσβης της χώρας στο Μεξικό.

Λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ, η ομάδα του Ιράν έχει πλέον έδρα την Τιχουάνα του Μεξικό, αντί για την προβλεπόμενη τοποθεσία της στο Τουσόν της Αριζόνα.

«Μπορούμε να εισέλθουμε το πρωί και πρέπει να αναχωρήσουμε την ίδια ημέρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο απεσταλμένος του Ιράν, Αμπολφάζλ Πασαντιντέχ, εξηγώντας τους σχετικούς με τη παροχή βίζας περιορισμούς.

Σημειώνεται ότι η ιρανική ομάδα θα δώσει τρεις αγώνες στα πλαίσια του ομίλου της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λος Άντζελες και στο Σιάτλ.

Πηγή: Aljazeera

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