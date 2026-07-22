Οτσόα: Ο θρυλικός Μεξικανός τερματοφύλακας «κρεμάει τα γάντια του» – Η μυθική διαδρομή του

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Τη δυσκολότερη απόφαση της καριέρας του πήρε ο Μεξικανός Γκιγιέρμο «Μέμο» Οτσόα, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Ο 41χρονος τερματοφύλακας ολοκληρώνει μια σπουδαία διαδρομή στο χορτάρι, έχοντας γράψει ιστορία με τη συμμετοχή του σε έκτο Μουντιάλ – ένα απαράμιλλο επίτευγμα που μοιράζεται μόνο με τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

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Σε αντίθεση με τον «pulga» και τον CR7, οι οποίοι έπαιξαν σε κάθε αγώνα για την εθνική ομάδα τους, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, ο Μεξικανός τερματοφύλακας μπήκε ως αλλαγή μόνο στον τελευταίο και άνευ νοήματος αγώνα της φάσης των ομίλων για το Μεξικό, που είχε ήδη προκριθεί, στο 78ο λεπτό εναντίον της Τσεχίας (νίκη με 2-0), στο στάδιο «Αζτέκα» στην Πόλη του Μεξικού.

Οι 154 συμμετοχές με την «El Tri» και η δήλωση αποχώρησης

Ο Οτσόα συμμετείχε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στην Νότια Αφρική, αλλά δεν αγωνίστηκε σε κανέναν αγώνα, ενώ ολοκληρώνει την καριέρα του με 154 συμμετοχές για την «El Tri», όπως είναι το προσωνύμιο της εθνικής ομάδας του Μεξικού.

«Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα μπορούσε να με οδηγήσει ένα όνειρο», δήλωσε ο Οτσόα σε μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τερματίζοντας μια καριέρα που «εκτάθηκε» σε εννέα συλλόγους και επτά χώρες.

Η πορεία του και οι ιστορικές εμφανίσεις στα Μουντιάλ

Ο Οτσόα, γέννημα θρέμμα της Γκουαδαλαχάρα, διεθνής από το 2005, αγωνιζόμενος για την κυπριακή ομάδα ΑΕΛ Λεμεσού, άρχισε την καριέρα του στο Μεξικό το 2004 και έκτοτε έπαιξε στην Γαλλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία.

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Γνωστός για την σταθερότητα και τις γρήγορες αντανακλαστικές αποκρούσεις του, ο Οτσόα έγινε διάσημος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στην Βραζιλία, όπου πραγματοποίησε μια αξέχαστη εμφάνιση εναντίον της διοργανώτριας χώρας στην φάση των ομίλων (0-0).

Το 2018, εδραίωσε περαιτέρω την θέση του, με ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση εναντίον της Γερμανίας, η οποία έχασε από το Μεξικό με 1-0.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ