ΗΠΑ: Μεσίτρια κατηγορείται για την άγρια δολοφονία γυναίκας με 100 μαχαιριές – Τα στοιχεία που την πρόδωσαν

Μια μεσίτρια από το Τέξας στις ΗΠΑ συνελήφθη για τη δολοφονία μιας γυναίκας το 2012, η οποία είχει δεχθεί περίπου 100 μαχαιριές μέσα στο διαμέρισμά της.

Η 42χρονη Μάιρα Βελάσκεζ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία ειδικής βαρύτητας σε σχέση με τη δολοφονία της Ιρασέμα Τσάβες και οδηγήθηκε στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Τάραντ στις 17 Ιουλίου, σύμφωνα με τα αρχεία των φυλακών της κομητείας που επικαλείται η NY Post.

Η Βελάσκεζ συνελήφθη περισσότερο από μία δεκαετία αφότου η 32χρονη Τσάβες βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της στον δεύτερο όροφο στο Άρλινγκτον, φέροντας περίπου 100 τραύματα από μαχαίρι στις 20 Ιανουαρίου 2012, όπως ανέφερε το CBS News.

Το μυστήριο του διαμερίσματος και ο «άγνωστος» επισκέπτης

Κατά τη διάρκεια της αρχικής έρευνας για τη δολοφονία, η αστυνομία του Άρλινγκτον δεν βρήκε εμφανή ίχνη παραβίασης γεγονός που υποδηλώνει ότι η Τσάβες μπορεί να γνώριζε τον δολοφόνο της ή να τον άφησε οικειοθελώς να μπει στο σπίτι.

Τότε, το μόνο σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο που υποδείκνυε κάποιον ύποπτο ήταν το υλικό από κάμερες ασφαλείας το βράδυ πριν από τη δολοφονία, το οποίο κατέγραψε ένα άγνωστο άτομο να μπαίνει στο διαμέρισμα.

Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του τηλεοπτικού σταθμού KDFW-TV φαινόταν να δείχνει ένα άτομο με φαρδιά ρούχα και φούτερ με κουκούλα να ανεβαίνει τις σκάλες προς το διαμέρισμα της Τσάβες, να χτυπάει την πόρτα και να ανταλλάσσει μερικές κουβέντες με κάποιον πριν του επιτραπεί η είσοδος.

Η τεχνολογία DNA ξανανοίγει τον ανεξιχνίαστο φάκελο

Παρά τις πολλαπλές ενδείξεις — συμπεριλαμβανομένου του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας και του αίματος που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος και δεν ανήκε στην Τσάβες — το δείγμα DNA απέτυχε να ταυτοποιηθεί με οποιονδήποτε στις βάσεις δεδομένων εκείνης της εποχής, οι μάρτυρες παρείχαν μόνο περιορισμένες πληροφορίες και η υπόθεση τελικά μπήκε στο αρχείο.

Οι ερευνητές έστειλαν ένα δείγμα αίματος στα Parabon NanoLabs το 2016, όπου οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δείκτες DNA που συνδέονται με την καταγωγή, το χρώμα των ματιών, το χρώμα των μαλλιών και τον τόνο του δέρματος για να δημιουργήσουν ένα πιθανό σκίτσο της εμφανίσεως του υπόπτου, σύμφωνα με το CBS News.

Παρόλα αυτά, ο δολοφόνος παρέμενε αγνώστων στοιχείων.

Το FBI και η γενετική γενεαλογία που «έκαψαν» τη μεσίτρια

Το 2024, το Αστυνομικό Τμήμα του Άρλινγκτον συνεργάστηκε με το Γραφείο του FBI στο Ντάλας, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Ερευνητικής Γενετικής Γενεαλογίας (IGG) της υπηρεσίας -ένα προηγμένο ερευνητικό πρόγραμμα που συνδυάζει την ανάλυση DNA από τον τόπο του εγκλήματος με δημόσιες βάσεις δεδομένων γενεαλογίας και έρευνα οικογενειακών δέντρων- για να επανεξετάσει τη δολοφονία, σύμφωνα με το μέσο.

Ύστερα από δύο χρόνια, το πρόγραμμα IGG απέδωσε ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο οι ντετέκτιβ χρησιμοποίησαν για να αναπτύξουν επιπλέον αποδείξεις.

Οι ερευνητές δεν αποκάλυψαν ποια ήταν τα νέα αποδεικτικά στοιχεία ή αν υπήρξε απευθείας ταυτοποίηση DNA με τη Βελάσκεζ, αλλά δήλωσαν ότι ήταν αρκετά για την έκδοση εντάλματος σύλληψης, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. Επίσης, παραμένει ασαφές εάν η Βελάσκεζ και η Τσάβες γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Πολυτελής ζωή και ταξίδια μετά το άγριο έγκλημα

Οι λογαριασμοί της Βελάσκεζ στα μέση κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τη μεσίτρια να ταξιδεύει με την οικογένεια και φίλους της τα χρόνια που ακολούθησαν τη φερόμενη δολοφονία, με φωτογραφίες να την απεικονίζουν σε ταξίδια στο Περού, το Μεξικό, το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Disney World και τη Νέα Υόρκη.

Αποκαλύφθηκε ότι διαθέτει ενεργή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μεσίτη και είχε εργαστεί για την εταιρεία Pure Realtors, LLC, σύμφωνα με το προφίλ της στο Facebook. Το προφίλ της Βελάσκεζ στο LinkedIn δείχνει ότι εργάζεται αυτή τη στιγμή ως υπεύθυνη συνεργασιών (affiliate manager) για την εταιρεία JC Limo.

Αυτή τη στιγμή κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης και η επόμενη ημερομηνία εμφάνισής της στο δικαστήριο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, σύμφωνα με τα αρχεία των φυλακών.