Μπέρναμ: Πλαφόν στην τιμή του εισιτηρίου λεωφορείου στη Βρετανία – «Ανάσα» στο κόστος διαβίωσης

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Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε τη μείωση και την επιβολή πλαφόν στις τιμές των εισιτηρίων των λεωφορείων σε ολόκληρη την Αγγλία, σηματοδοτώντας την αλλαγή πολιτικής πλεύσης της κυβέρνησης από τις πρώτες κιόλας ημέρες της θητείας του.

Η επαναφορά του πλαφόν

Από τον Ιανουάριο, οι τιμές των απλών εισιτηρίων λεωφορείου σε ολόκληρη την Αγγλία (εκτός Λονδίνου) θα έχουν ανώτατο όριο (πλαφόν) τις 2 λίρες. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027.

Το πανεθνικό πλαφόν ανερχόταν μέχρι σήμερα στις 3 λίρες -με ισχύ έως τον Μάρτιο του 2027-, αν και ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου και του Μάντσεστερ, όπου ο Μπέρναμ είχε επιβάλει το όριο των 2 λιρών ως δήμαρχος, είχαν ήδη χαμηλότερες ανώτατες τιμές.

Η νέα αυτή απόφαση ανατρέπει την αύξηση που είχαν επιβάλει το 2024 η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Το πλαφόν των 2 λιρών ίσχυε προηγουμένως μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Δεκεμβρίου 2024, αλλά ο πρώην πρωθυπουργός και η πρώην υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, υποστήριζαν ότι δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο.

Ορισμένοι περιφερειακοί δήμαρχοι, ανάμεσα στους οποίους και ο Μπέρναμ, είχαν αποφασίσει τότε να χρηματοδοτήσουν την παράταση του μέτρου στις περιοχές τους με δικούς τους πόρους.

«Οι καλές, προσιτές συγκοινωνιακές συνδέσεις είναι απαραίτητες. Κανένας δεν πρέπει να αποκλείεται λόγω κόστους και να μένει πίσω», δήλωσε την Τετάρτη ο Μπέρναμ.

«Αλλά για πάρα πολύ καιρό ο κόσμος έλεγε ότι οι φθηνότερες συγκοινωνίες δεν αποτελούν επιλογή. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Το έχω κάνει στο παρελθόν και θα το κάνω ξανά τώρα: πλαφόν 2 λιρών στα εισιτήρια των λεωφορείων για εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη χώρα».

«Οι χαμηλότεροι ναύλοι θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να μετακινούνται εκεί που χρειάζεται — δίνοντάς τους μια ανάσα στο κόστος διαβίωσης», σημείωσε.

Πώς θα χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα των 500+ εκατομμυρίων λιρών

Το πρόγραμμα αναμένεται να κοστίσει πάνω από 500 εκατομμύρια λίρες, ενώ έχουν προβλεφθεί κονδύλια ώστε να μπορέσουν και οι αποκεντρωμένες κυβερνήσεις (Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία) να λάβουν αντίστοιχα μέτρα.

Περίπου 400 εκατ. λίρες θα προέλθουν από τη μετατροπή επενδύσεων για διεθνή προγράμματα για το κλίμα από απευθείας επιχορηγήσεις σε δάνεια.

θα προέλθουν από τη μετατροπή επενδύσεων για διεθνή προγράμματα για το κλίμα από απευθείας επιχορηγήσεις σε δάνεια. Τα υπόλοιπα κονδύλια θα εξασφαλιστούν από εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό του υπουργείου Ενεργειακής Ασφάλειας και Μηδενικών Εκπομπών (DESNZ).

στον προϋπολογισμό του υπουργείου Ενεργειακής Ασφάλειας και Μηδενικών Εκπομπών (DESNZ). Περίπου 50 εκατ. λίρες θα προέλθουν από ήδη δεσμευμένα κονδύλια του υπουργείου Μεταφορών για τα λεωφορεία.

Η υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, τόνισε ότι η αλλαγή αυτή «έχει να κάνει με το να δοθεί στον κόσμο μια μικρή ανάσα και βοήθεια με το κόστος διαβίωσης», προσθέτοντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 ότι πρόκειται για «σήμα προθέσεων που δείχνει την κατεύθυνση της κυβέρνησης υπό τον Άντι Μπέρναμ».

Μιλώντας στο BBC Breakfast, η Αλεξάντερ διαβεβαίωσε ότι το μέτρο είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο.

Με πληροφορίες από: Guardian