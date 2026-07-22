Μπέρναμ: Πλαφόν στην τιμή του εισιτηρίου λεωφορείου στη Βρετανία – «Ανάσα» στο κόστος διαβίωσης

Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε τη μείωση και την επιβολή πλαφόν 2 λιρών στις τιμές των εισιτηρίων λεωφορείων σε ολόκληρη την Αγγλία, ως μέρος μιας αλλαγής πολιτικής για την ανακούφιση του κόστους διαβίωσης. Η ρύθμιση, με κόστος άνω των 500 εκατομμυρίων λιρών, θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2026 καθ' όλη τη διάρκεια του 2027 και χρηματοδοτείται από ανακατανομή κονδυλίων.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Μπέρναμε λεωφορεία τιμές εισιτηρίων πλαφόν
Φωτογραφία: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε τη μείωση και την επιβολή πλαφόν στις 2 λίρες για τα εισιτήρια λεωφορείων σε ολόκληρη την Αγγλία (εκτός Λονδίνου), από τον Ιανουάριο του 2027.
  • Η απόφαση ανατρέπει την αύξηση του 2024 και, όπως δήλωσε ο ίδιος, «οι χαμηλότεροι ναύλοι θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να μετακινούνται εκεί που χρειάζεται, δίνοντάς τους μια ανάσα στο κόστος διαβίωσης».
  • Το πρόγραμμα αναμένεται να κοστίσει πάνω από 500 εκατομμύρια λίρες, με τα κονδύλια να προέρχονται από τη μετατροπή επενδύσεων για διεθνή προγράμματα για το κλίμα και εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό υπουργείων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε τη μείωση και την επιβολή πλαφόν στις τιμές των εισιτηρίων των λεωφορείων σε ολόκληρη την Αγγλία, σηματοδοτώντας την αλλαγή πολιτικής πλεύσης της κυβέρνησης από τις πρώτες κιόλας ημέρες της θητείας του.

Βρετανία: Ο Μπέρναμ μειώνει τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος – Το πρώτο μέτρο κατά της ακρίβειας

Η επαναφορά του πλαφόν

Από τον Ιανουάριο, οι τιμές των απλών εισιτηρίων λεωφορείου σε ολόκληρη την Αγγλία (εκτός Λονδίνου) θα έχουν ανώτατο όριο (πλαφόν) τις 2 λίρες. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027.

Το πανεθνικό πλαφόν ανερχόταν μέχρι σήμερα στις 3 λίρες -με ισχύ έως τον Μάρτιο του 2027-, αν και ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου και του Μάντσεστερ, όπου ο Μπέρναμ είχε επιβάλει το όριο των 2 λιρών ως δήμαρχος, είχαν ήδη χαμηλότερες ανώτατες τιμές.

Άντι Μπέρναμ: Οι πρώτες εξαγγελίες του νέου πρωθυπουργού, τα δύσκολα διλήμματα και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η νέα αυτή απόφαση ανατρέπει την αύξηση που είχαν επιβάλει το 2024 η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Το πλαφόν των 2 λιρών ίσχυε προηγουμένως μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Δεκεμβρίου 2024, αλλά ο πρώην πρωθυπουργός και η πρώην υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, υποστήριζαν ότι δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο.

Ορισμένοι περιφερειακοί δήμαρχοι, ανάμεσα στους οποίους και ο Μπέρναμ, είχαν αποφασίσει τότε να χρηματοδοτήσουν την παράταση του μέτρου στις περιοχές τους με δικούς τους πόρους.

«Οι καλές, προσιτές συγκοινωνιακές συνδέσεις είναι απαραίτητες. Κανένας δεν πρέπει να αποκλείεται λόγω κόστους και να μένει πίσω», δήλωσε την Τετάρτη ο Μπέρναμ.

«Αλλά για πάρα πολύ καιρό ο κόσμος έλεγε ότι οι φθηνότερες συγκοινωνίες δεν αποτελούν επιλογή. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Το έχω κάνει στο παρελθόν και θα το κάνω ξανά τώρα: πλαφόν 2 λιρών στα εισιτήρια των λεωφορείων για εκατομμύρια πολίτες σε όλη τη χώρα».

«Οι χαμηλότεροι ναύλοι θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να μετακινούνται εκεί που χρειάζεται — δίνοντάς τους μια ανάσα στο κόστος διαβίωσης», σημείωσε.

Πώς θα χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα των 500+ εκατομμυρίων λιρών

Το πρόγραμμα αναμένεται να κοστίσει πάνω από 500 εκατομμύρια λίρες, ενώ έχουν προβλεφθεί κονδύλια ώστε να μπορέσουν και οι αποκεντρωμένες κυβερνήσεις (Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία) να λάβουν αντίστοιχα μέτρα.

  • Περίπου 400 εκατ. λίρες θα προέλθουν από τη μετατροπή επενδύσεων για διεθνή προγράμματα για το κλίμα από απευθείας επιχορηγήσεις σε δάνεια.
  • Τα υπόλοιπα κονδύλια θα εξασφαλιστούν από εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό του υπουργείου Ενεργειακής Ασφάλειας και Μηδενικών Εκπομπών (DESNZ).
  • Περίπου 50 εκατ. λίρες θα προέλθουν από ήδη δεσμευμένα κονδύλια του υπουργείου Μεταφορών για τα λεωφορεία.

Η υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, τόνισε ότι η αλλαγή αυτή «έχει να κάνει με το να δοθεί στον κόσμο μια μικρή ανάσα και βοήθεια με το κόστος διαβίωσης», προσθέτοντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 ότι πρόκειται για «σήμα προθέσεων που δείχνει την κατεύθυνση της κυβέρνησης υπό τον Άντι Μπέρναμ».

Μιλώντας στο BBC Breakfast, η Αλεξάντερ διαβεβαίωσε ότι το μέτρο είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο.

Με πληροφορίες από: Guardian

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ