Φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στον παράδρομο της Εθνικής-Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου Αττικής, κοντά στα διόδια των Αφιδνών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Λόγω της φωτιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Αγ. Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδριτίου.

Η διέλευση των οχημάτων στην Εθνική Οδό διεξάγεται κανονικά.