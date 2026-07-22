Φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στον παράδρομο της Εθνικής-Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου Αττικής, κοντά στα διόδια των Αφιδνών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Λόγω της φωτιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Αγ. Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδριτίου.
Η διέλευση των οχημάτων στην Εθνική Οδό διεξάγεται κανονικά.