Φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

φωτιά διόδια αφιδνών
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, κοντά στα διόδια των Αφιδνών.
  • Οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν φτάσει στο σημείο και επιχειρούν για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση.
  • Αυτή την ώρα, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και λειτουργούν τα διόδια, ωστόσο αναμένεται ενημέρωση από τις αρχές για το ενδεχόμενο εκτροπής της κυκλοφορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στον παράδρομο της Εθνικής-Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου Αττικής, κοντά στα διόδια των Αφιδνών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Λόγω της φωτιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Αγ. Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδριτίου.

Η διέλευση των οχημάτων στην Εθνική Οδό διεξάγεται κανονικά.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ