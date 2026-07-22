Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Επιμένει ο καύσωνας, πού θα εκδηλωθούν μπουρίνια

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Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού για τον καύσωνα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προειδοποιεί για πολύ υψηλές θερμοκρασίες αλλά και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της χώρας.

Σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, ο υδράργυρος θα «χτυπήσει κόκκινο» στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 41 έως 42 βαθμούς και τοπικά τους 43°C, ενώ στην ανατολική Στερεά θα κυμανθεί στους 41-42°C. Στην Αττική προβλέπονται έως 39°C, με τα ανατολικά τμήματα να αγγίζουν τους 40-41°C. Αντίστοιχα, στην ανατολική Πελοπόννησο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 41-42°C.

Παράλληλα, από τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Μακεδονία και σταδιακά στη Θράκη. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ αναμένεται να εξασθενήσουν αργά το βράδυ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 21-07-2026/1800 C επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο πέραν της προσθήκης της δεύτερης παραγράφου.

1. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

2. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο αναλυτικά:

1. Η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 39 και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

2. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.