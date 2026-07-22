«Οδύσσεια»: Η ταινία του Νόλαν προκαλεί «υστερία» στις ΗΠΑ – «Παράνοια» στη μαύρη αγορά με εισιτήρια έως και 1.400 δολάρια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η επιστροφή του Κρίστοφερ Νόλαν στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Οδύσσεια», έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές κύμα λατρείας στους σινεφίλ, το οποίο εκμεταλλεύονται στο έπακρο οι μεταπωλητές εισιτηρίων.

Η επιθυμία των θεατών να απολαύσουν την ταινία στο σπάνιο και εντυπωσιακό φορμάτ IMAX έχει εκτοξεύσει τις τιμές στη μαύρη αγορά, μετατρέποντας τις προβολές στις ΗΠΑ σε χρυσωρυχείο.

Εισιτήρια χιλιάδων δολαρίων στο eBay

Οι μεταπωλητές εισιτηρίων στο Λος Άντζελες βλέπουν κάτι παραπάνω από ένα μυθικό ταξίδι στην «Οδύσσεια» του Νόλαν: βλέπουν δολάρια.

Πολλαπλά εισιτήρια για προβολές σε IMAX εντοπίστηκαν από την The California Post σε πλατφόρμες μεταπώλησης σε τιμές πολύ υψηλότερες από τις κανονικές.

Οι περισσότερες καταχωρίσεις αφορούσαν τον μοναδικό κινηματογράφο AMC στην περιοχή που προβάλλει το συγκεκριμένο φορμά — το Universal CityWalk.

Ένα πακέτο εισιτηρίων στο eBay τιμολογήθηκε στα 1.299 δολάρια για τέσσερα εισιτήρια στην προβολή της 7ης Αυγούστου.

Η καταχώριση έδειχνε ότι οι θέσεις βρίσκονταν πιο κοντά στο πίσω μέρος της αίθουσας, στο κέντρο — ένα ιδανικό σημείο για το ευρύ πεδίο θέασης που προσφέρει το συγκεκριμένο φορμάτ.

Εξάλλου, ο ίδιος ο Νόλαν έχει δηλώσει ότι προτιμά να κάθεται «λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή, ακριβώς στο κέντρο». Η καταχώριση φάνηκε να εκμεταλλεύεται αυτή ακριβώς την προτίμηση.

Μια άλλη, φθηνότερη για τις 14 Αυγούστου στον ίδιο κινηματογράφο προσέφερε τέσσερις θέσεις στην 4η σειρά από το τέλος, ελαφρώς μετατοπισμένες προς τα αριστερά, για περίπου 500 δολάρια.

Αρκετά εισιτήρια που καταχωρίστηκαν στο eBay για προβολές στην Καλιφόρνια πωλήθηκαν πράγματι για εκατοντάδες δολάρια. Μάλιστα, μία καταχώριση έδειξε ότι 6 εισιτήρια για προβολή IMAX στο Universal CityWalk πουλήθηκαν έναντι 1.400 δολαρίων.

Υστερία και στη Νέα Υόρκη

Μετά το Λος Άντζελες, η φρενίτιδα για τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν χτυπά «κόκκινο» και στη Νέα Υόρκη, όπου οι λάτρεις του κινηματογράφου πληρώνουν αστρονομικά ποσά στη μαύρη αγορά για να εξασφαλίσουν μια θέση στον μοναδικό κινηματογράφο της πόλης που διαθέτει την αυθεντική οθόνη IMAX 70mm.

Οι τιμές μεταπώλησης για τις προβολές στον κινηματογράφο AMC Lincoln Square 13 στο Upper West Side έχουν εκτοξευθεί, ξεπερνώντας συχνά τα 1.000 δολάρια ανά θέση.

Ένας πωλητής στο eBay προσέφερε ζεύγη εισιτηρίων στην τιμή των 999 δολαρίων το καθένα, καταφέρνοντας να πουλήσει τρία πακέτα.

Αλλες καταχωρίσεις περιλάμβαναν 998 δολάρια για έξι «προνομιακές θέσεις» και 899 δολάρια για τρεις θέσεις στην τελευταία σειρά.

Ένας άλλος μεταπωλητής έφτασε στο σημείο να ζητεί 7.000 δολάρια για πέντε εισιτήρια τον Αύγουστο -ποσό ικανό να εξαντλήσει ακόμη και την υπομονή της Πηνελόπης- χωρίς όμως να έχει βρει αγοραστή μέχρι το απόγευμα της Τρίτης.

Απόγνωση, επικλήσεις στον Δία και αγορές θέσεων ΑμεΑ

Στο Reddit, η σελίδα που είναι αφιερωμένη στους σινεφίλ της Νέας Υόρκης κατακλύστηκε από απεγνωσμένες εκκλήσεις για ένα εισιτήριο, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ταινία όπως την οραματίστηκε ο Νόλαν: στο σπάνιο φορμά IMAX 70mm, που προσφέρει την υψηλότερη ανάλυση στον πλανήτη.

«Θέλω απλά ένα εισιτήριο για τα 70 mm… πονάει η καρδιά μου που δεν μπορώ να βρω ούτε ένα εισιτήριο για μία οποιαδήποτε μέρα, ενώ ακούω ότι κάποιοι δεν εμφανίστηκαν καν στην προβολή», έγραψε ένας χρήστης.

«Οπότε σε παρακαλώ, αν δεν είσαι σίγουρος ή σχεδιάζεις να μην πας, δώσε μου το εισιτήριό σου. Κάνω έκκληση στον ίδιο τον Δία».

Η τεράστια ζήτηση οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν μόλις περίπου 40 αίθουσες παγκοσμίως με πραγματική οθόνη IMAX 70mm.

Το AMC Lincoln Square 13 είναι ο μοναδικός τέτοιος χώρος στη Νέα Υόρκη, διαθέτοντας μια γιγαντιαία οθόνη ύψους 23 μέτρων και πλάτους 30,7 μέτρων, η οποία είναι η μεγαλύτερη στις ΗΠΑ.

Εξαιτίας της πρωτοφανούς ζήτησης, όλες οι προβολές —ακόμη και οι πρωινές στις 6:00 π.μ. και 10:00 π.μ., οι απογευματινές, αλλά και οι μεταμεσονύκτιες— ήταν sold out μέχρι τις 19 Αυγούστου.

Τα μόνα διαθέσιμα εισιτήρια που είχαν απομείνει ήταν για θέσεις ΑμεΑ, τις οποίες όμως αγοράζουν ασυνείδητοι θεατές.

Σε ανάρτηση στο Reddit με τίτλο «αν δεν είστε άτομο με αναπηρία διαβάστε αυτό», ένας χρήστης έγραψε: «Σας παρακαλώ σταματήστε να αγοράζετε τις θέσεις για αναπηρικά αμαξίδια και ειδικά τις θέσεις συνοδών, ανεξάρτητα από το πόσο δημοφιλής είναι μια ταινία, αν δεν είστε άτομο με αναπηρία».

Το πάθος των θεατών για το IMAX 70MM

Το έπος του Ομήρου έχει προκαλέσει τέτοιο θόρυβο μεταπώλησης λόγω του μοναδικού συνδυασμού της δημοφιλίας της ταινίας και του ιδανικού φορμάτ προβολής IMAX 70MM, το οποίο διατίθεται σε ελάχιστες αίθουσες στις ΗΠΑ.

Σινεφίλ έχουν ταξιδέψει με αεροπλάνα, αυτοκίνητα και τρένα για να δουν την ταινία στο τεράστιο αυτό φορμάτ, αναφέρει η New York Post, το οποίο είναι γνωστό για την προβολή σε πραγματικό φιλμ.

Ένας κωφός θεατής ταξίδεψε 480 χιλιόμετρα για να παρακολουθήσει την «Οδύσσεια» σε IMAX 70MM, παρόλο που δεν υπήρχαν υπότιτλοι. «Είναι ένας συμβιβασμός που είμαι διατεθειμένος να κάνω», δήλωσε στους New York Times. «Η οπτική εμπειρία είναι πολύ μεγάλη για να τη χάσεις».

Η The California Post βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας σε μια πρωινή προβολή 70MM IMAX στο AMC Universal CityWalk, αντικρίζοντας μια κατάμεστη αίθουσα με θεατές έτοιμους για την καθηλωτική αυτή εμπειρία.

Το κοινό παρακολούθησε την προβολή με απόλυτη ησυχία, ξέσπασε όμως σε θερμά χειροκροτήματα μόλις εμφανίστηκαν οι τίτλοι τέλους.

Η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα ότι προσέλκυσε περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια θεατές για την «Οδύσσεια» κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της στις ΗΠΑ.