Η Zendaya δίχασε με την εμφάνισή της: Φόρεσε αρχαία ιρανικά κοσμήματα 3.000 ετών στην περιοδεία για την «Οδύσσεια»

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Η Zendaya προκάλεσε αντιδράσεις επειδή φόρεσε σκουλαρίκια 3.000 ετών κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιοδείας προώθησης της ταινίας The Odyssey.

Η 29χρονη ηθοποιός, η οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά στη διασκευή του Κρίστοφερ Νόλαν του ομηρικού έπους, επέλεξε να φορέσει τα εντυπωσιακά κοσμήματα στο Λονδίνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Πρόκειται για δύο ιρανικούς χρυσούς δίσκους-μενταγιόν από χρυσό 18 καρατίων, οι οποίοι χρονολογούνται στην πρώτη χιλιετία π.Χ., σύμφωνα με το CNN. Τα κοσμήματα αποδίδονται στον θησαυρό του Ziwiye και ανακαλύφθηκαν πριν από σχεδόν έναν αιώνα, τη δεκαετία του 1940.

Τα σκουλαρίκια σχεδιάστηκαν από τον λονδρέζο κοσμηματοπώλη Glenn Spiro, ο οποίος τοποθέτησε τους αρχαίους χρυσούς δίσκους σε βάση με διαμάντια. Αργότερα αποκτήθηκαν από τον οίκο Barron London.

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«Οι αρχαίοι χρυσοί δίσκοι συγκρατούνται σε μια απλή, μη επεμβατική βάση, η οποία δεν αλλοιώνει ούτε προκαλεί οποιαδήποτε φθορά στα αυθεντικά αντικείμενα», ανέφερε ο οίκος Barron London στο CNN. «Η πολιτιστική κληρονομιά δικαιολογημένα εμπνέει σημαντικές συζητήσεις και καλωσορίζουμε τον τεκμηριωμένο διάλογο σχετικά με την προέλευση, τη διατήρηση και την εκτίμηση της εξαιρετικής δεξιοτεχνίας».

Ο οίκος πρόσθεσε επίσης: «Σε μια περίοδο που το Ιράν προβάλλεται συχνά μέσα από το πρίσμα των σύγχρονων εξελίξεων, ελπίζουμε ότι αυτά τα σκουλαρίκια θα λειτουργήσουν ως υπενθύμιση της διαχρονικής καλλιτεχνικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της χώρας».

Η Zendaya, της οποίας το styling επιμελήθηκε ο Law Roach, συνδύασε τα σκουλαρίκια με ένα λευκό φόρεμα του οίκου Jacquemus, με ιδιαίτερη ντραπέ λεπτομέρεια που έπεφτε στην πλάτη.

Αντιδράσεις στα social media

Η εμφάνισή της προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχω κουραστεί από τη συνεχή “ασέβεια” απέναντι σε άλλες χώρες», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Ως φοιτητής Αρχαιολογίας, το μισώ αυτό. Αυτά τα αντικείμενα θα έπρεπε να βρίσκονται σε μουσείο».

Ένας ακόμη χρήστης ανέφερε: «Χαίρομαι που έχουν διατηρηθεί, αλλά δεν θα έπρεπε τα αρχαία αντικείμενα να εκτίθενται σε μουσείο; Πιστεύω ότι εκεί είναι η θέση τους, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη».