Ναυάγιο στην Ινδονησία: Εντοπίστηκαν 5 επιζώντες, ανάμεσά τους ένα 7χρονο κορίτσι – Συνεχίζονται οι έρευνες για 20 αγνοούμενους

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Πέντε επιζώντες, ανάμεσά τους ένα 7χρονο κορίτσι, εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου μετά το ναυάγιο επιβατηγού πλοίου ανοιχτά της ανατολικής Ινδονησίας. Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη 20 αγνοουμένων.

Το επιβατηγό πλοίο KM Nurul Salsa μετέφερε συνολικά 78 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Το πλοίο παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα και βυθίστηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε απόσταση περίπου 43 ναυτικών μιλίων, δηλαδή 79 χιλιομέτρων, από το λιμάνι των Νήσων Σελαγιάρ, στην επαρχία Νότιο Σουλαουέζι.

Πώς εντοπίστηκαν οι πέντε επιζώντες

Οι πέντε διασωθέντες, ένας άνδρας και τέσσερις επιζώσες, ανάμεσά τους το 7χρονο κορίτσι, εντοπίστηκαν να επιπλέουν στη θάλασσα, κρατώντας μια πλωτή παγίδα ψαριών που ανήκε σε τοπικό ψαρά.

Τις σχετικές πληροφορίες γνωστοποίησε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης του Μακασάρ, Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ.

Διερχόμενο αλιευτικό σκάφος περισυνέλεξε τους επιζώντες κοντά στο νησί Ματαλάνγκ. Στη συνέχεια, σκάφος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης τους μετέφερε στο λιμάνι της πόλης Μπεντένγκ.

Οι διασωθέντες υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις και έδωσαν καταθέσεις στις αρμόδιες Αρχές σχετικά με τις συνθήκες του ναυαγίου.

Ένας νεκρός και 20 αγνοούμενοι

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο ενός ανθρώπου. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των 20 αγνοουμένων παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το σημείο όπου βυθίστηκε το πλοίο, με στόχο τον εντοπισμό επιζώντων και τη συλλογή περισσότερων στοιχείων για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η Ινδονησία αποτελείται από περισσότερα από 17.000 νησιά και οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν βασικό μέσο μετακίνησης για τους κατοίκους της. Τα ναυτικά δυστυχήματα καταγράφονται συχνά στη χώρα, ενώ η υπερφόρτωση των πλοίων και οι ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις.

Πηγή: AP