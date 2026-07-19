Κάρπαθος: Συνελήφθη 29χρονος για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών

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Στη σύλληψη ενός 29χρονου ημεδαπού για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν το Σάββατο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, έπειτα από έρευνα στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Κοκαΐνη συνολικού βάρους 56 γραμμαρίων

Κάνναβη συνολικού βάρους 9,2 γραμμαρίων

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Δύο θρυμματιστές κάνναβης

Το χρηματικό ποσό των 5.486,22 ευρώ

Δύο κινητά τηλέφωνα

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.