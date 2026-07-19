Ρούμπιο: Η Κούβα να απελευθερώσει άμεσα πάνω από 700 «πολιτικούς κρατούμενους»

Την απελευθέρωση άνω των 700 κρατουμένων στην Κούβα, τους οποίους χαρακτήρισε «πολιτικούς κρατούμενους», ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Η παρέμβαση του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έγινε μετά την άφιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες του Κουβανού αντικαθεστωτικού καλλιτέχνη Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκαντάρα, ο οποίος αποφυλακίστηκε αφού εξέτισε ποινή πέντε ετών σε φυλακή της Κούβας.

«Καλούμε να απελευθερωθούν αμέσως οι 700 και πλέον άδικα φυλακισμένοι πολιτικοί κρατούμενοι του καθεστώτος», ανέφερε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταματήσει να κλείνει τα μάτια μπροστά στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το κουβανικό καθεστώς και να ενωθεί μαζί μας για να απαιτήσει το τέλος της καταστολής σε βάρος τους», πρόσθεσε.