Κολωνός: Μεθυσμένος 59χρονος επιτέθηκε με φαλτσέτα και λίγο αργότερα παρέσυρε πεζό με το αυτοκίνητό του

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Κολωνός
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) σε αρτοποιείο επί της οδού Σεπολίων 50, στον Κολωνό, όταν ένας 59χρονος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, ενεπλάκη σε επεισόδιο με άλλον άνδρα. Ο διαπληκτισμός εξελίχθηκε σε επίθεση, με τον 59χρονο να τραυματίζει ελαφρά τον άλλο άνδρα χρησιμοποιώντας φαλτσέτα.

Το θύμα αγνώστων στοιχείων, αμέσως μετά το περιστατικό αποχώρησε από το σημείο και έτσι δεν τον εντόπισαν στο σημείο οι αστυνομικοί που κλήθηκαν.

Ο δράστης αμέσως μετά την πράξη του, διέφυγε με το αυτοκίνητό του και παρέσυρε έναν άλλον διερχόμενο 26χρονο ημεδαπό με μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Βοσπόρου και Αγίας Σοφίας τον οποίο επίσης τραυμάτισε ελαφρά και εγκατέλειψε.

Μετά από κινητοποίηση της Αστυνομίας και αναζητήσεις, εντοπίστηκε ο 59χρονος που δρούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και εγκατάλειψη. Στην κατοχή του βρέθηκε ένας χαρτοκόπτης ο οποίος και κατασχέθηκε.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ