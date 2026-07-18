Επίσκεψη της Κάγια Κάλλας στην επιχείρηση «Ασπίδες» – Την υποδέχθηκε ο Έλληνας διοικητής επί της φρεγάτας Bergamini

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Την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, μαζί με αντιπροσωπεία της ΕΕ, επί της ιταλικής φρεγάτας Bergamini, υποδέχθηκε ο διοικητής της επιχείρησης «Ασπίδες», αντιναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης.

Όπως ανακοινώθηκε από την επιχείρηση «Ασπίδες», κατά την επίσκεψη, η Κάγια Κάλλας και η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία συναντήθηκαν με μέλη του πληρώματος της φρεγάτας και ενημερώθηκαν σχετικά με την επιχείρηση «Ασπίδες».

Η Κάγια Κάλλας υπογράμμισε ότι το Τζιμπουτί είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός εταίρος για την ΕΕ, ενώ τόνισε ότι η επιχείρηση «Ασπίδες» προστατεύει ζωές, υποστηρίζει το εμπόριο και τη σταθερότητα.

Παράλληλα, όπως είπε χαρακτηριστικά, «τα πλοία δεν μπορούν να διασφαλίσουν ασφαλείς θαλάσσιες οδούς, χωρίς αξιόπιστους συμμάχους στη στεριά».

Σημείωσε, επίσης, ότι τους τελευταίους 29 μήνες, η επιχείρηση «Ασπίδες» έχει παράσχει προστασία σε περισσότερα από 670 εμπορικά πλοία και έχει διασώσει 128 ναυτικούς.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» έχει έναν απόλυτα αμυντικό σκοπό, συνεισφέρει στη σταθερότητα της περιοχής και στην ευημερία παρέχοντας ασφάλεια στους ναυτικούς και προστατεύοντας τα παγκόσμια αγαθά.