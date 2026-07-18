Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο 50χρονος βάζει φωτιά στην Άνοιξη – Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα

Καρέ καρέ καταγράφονται οι κινήσεις του 50χρονου από την Αλβανία, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση, στην Άνοιξη Αττικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, την Πέμπτη, σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, όπου υπήρχε ο κίνδυνος επέκτασης στη δασική έκταση που βρίσκεται ανάμεσα σε Άνοιξη και Εκάλη.

Στο βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, διακρίνεται ο 50χρονος να πλησιάζει ένα σημείο όπου βρίσκονται σκουπίδια και ξερά κλαδιά στην οδό Δημοκρατίας. Καταγράφεται να σκύβει, να βάζει φωτιά, και φεύγοντας, να κοντοστέκεται για να δει τις φλόγες. Μετά απομακρύνεται από το σημείο.

Η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν άμεση και άμεσα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, πριν πάρει διαστάσεις.

Έφοδος στο σπίτι του 50χρονου

Με βάση αυτό το βίντεο, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, οδηγήθηκαν στα ίχνη του 50χρονου.

Σε έφοδο που έκαναν στο σπίτι του, εντόπισαν και τα ρούχα που φορούσε όταν έκανε την εμπρηστική επίθεση. Του πέρασαν χειροπέδες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Δείτε το βίντεο: