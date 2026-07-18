Γαλλία: Ο δήμος του Παρισιού διπλασιάζει τον φόρο στις κενές κατοικίες – Φιλοδοξεί να επιστρέψουν στην αγορά 20.000 σπίτια

Το δημοτικό συμβούλιο του Παρισιού ενέκρινε σήμερα τον διπλασιασμό του φόρου στις κενές κατοικίες από το 2027, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που προβλέπει η γαλλική νομοθεσία. Στόχος του μέτρου είναι «να αποσυμφορηθεί η αγορά κατοικίας» στην πρωτεύουσα, όπου η δημοτική αρχή εκτιμά ότι περίπου 20.000 κατοικίες θα μπορούσαν να διατεθούν προς πώληση ή ενοικίαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου, στο Παρίσι υπάρχουν περίπου 150.000 κενές κατοικίες, που αντιστοιχούν στο 9% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος της πόλης, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, καταδεικνύει τη «συνεχιζόμενη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης».

Πώς αλλάζει ο φόρος

Με βάση τον προϋπολογισμό του 2026, οι δήμοι μπορούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 να αυξήσουν τον φόρο επί των κενών κατοικιών. Έτσι, ο συντελεστής θα αυξηθεί από το 17% στο 30% του ετήσιου εκτιμώμενου ενοικίου κατά το πρώτο έτος που ένα ακίνητο παραμένει κενό και από το 34% στο 60% κατά το δεύτερο έτος.

«Μια ιστορική νίκη έπειτα από 10 χρόνια μάχης», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Στέγασης Ζακ Μποντριέ, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Από τις 150.000 κενές κατοικίες, περίπου 80.000 παραμένουν ακατοίκητες για μεγάλο χρονικό διάστημα και επομένως υπόκεινται στον συγκεκριμένο φόρο, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο δήμος εκτιμά ότι το νέο μέτρο θα οδηγήσει περίπου 20.000 από αυτά τα ακίνητα στην αγορά, είτε προς ενοικίαση είτε προς πώληση.

Παράλληλα, η αύξηση του φόρου εκτιμάται ότι θα αποτρέψει ορισμένους ιδιοκτήτες από το να δηλώνουν ψευδώς τις δευτερεύουσες κατοικίες τους ως κενές, προκειμένου να καταβάλλουν χαμηλότερους φόρους.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η δεξιά αντιπολίτευση αμφισβητεί τόσο τα στοιχεία του δήμου για τον αριθμό των κενών κατοικιών όσο και την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

«Δεν θα χρησιμεύσει σε τίποτα», υποστήριξε ο Γκρεγκορί Κανάλ, συμπρόεδρος της παράταξης Paris Liberté μαζί με τη Ρασιντά Ντατί.

«Φτάνετε τον φόρο στο ανώτατο όριο, τη στιγμή που ο μέσος όρος του νόμου είναι 17%. Αυτό δεν αποτελεί κίνητρο, είναι φορολογική εξόντωση», κατήγγειλε.