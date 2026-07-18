Βρετανία: Δύο φορές απελάθηκε Αλβανός διαρρήκτης, επέστρεψε παράνομα και επιδεικνύει τη χλιδή του ταΐζοντας τα σκυλιά του με χαρτονομίσματα

Ένας Αλβανός κακοποιός, που έχει απελαθεί δύο φορές από το Ηνωμένο Βασίλειο, επέστρεψε παράνομα στη χώρα και συνεχίζει να προκαλεί, επιδεικνύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πολυτελή ζωή του. Σε ένα από τα βίντεο που ανήρτησε, εμφανίζεται να ταΐζει τα σκυλιά του με δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 20 και 50 λιρών.

Ο 29χρονος Ντόριαν Πούκα έχει φυλακιστεί δύο φορές για διαρρήξεις και έχει απελαθεί ισάριθμες φορές. Ωστόσο, κατάφερε να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους τελευταίους 18 μήνες δημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο με ακριβά αυτοκίνητα, επώνυμα ρούχα, πολυτελή εστιατόρια και άλλα είδη πολυτελείας.

Το υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκει νέα απέλασή του

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι ο Πούκα είναι γνωστός αλλοδαπός παραβάτης και ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να απελαθεί για τρίτη φορά.

«Το συγκεκριμένο άτομο είναι γνωστός αλλοδαπός παραβάτης και κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να απομακρυνθεί το συντομότερο δυνατό. Καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη νομικές διαδικασίες, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω.

»Σχεδόν 10.000 αλλοδαποί παραβάτες έχουν επιστραφεί στις χώρες τους από τη σημερινή κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απομακρύνουμε αυτούς τους εγκληματίες από τους δρόμους μας», ανέφερε.

Παράλληλα, η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ προωθεί αλλαγές στη νομοθεσία, ώστε να δυσκολευτεί η επίκληση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αλλοδαπούς εγκληματίες και παράτυπους μετανάστες που επιχειρούν να αποτρέψουν την απέλασή τους.

Οι διαδικασίες εξέτασης των προσφυγών αναμένεται επίσης να επιταχυνθούν, με στόχο την ταχύτερη απομάκρυνση αλλοδαπών που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα.

Εντοπίστηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο

Πριν από δύο χρόνια, δημοσιογράφοι της Daily Mail εντόπισαν τον Πούκα στο πολυτελές ξενοδοχείο Carbis Bay Hotel στην Κορνουάλη, το οποίο είχε φιλοξενήσει το 2021 τη Σύνοδο Κορυφής της G7 με ηγέτες όπως ο Μπόρις Τζόνσον και ο Τζο Μπάιντεν.

Όταν ρωτήθηκε για την παρουσία του εκεί, αρχικά είπε ότι βρισκόταν στο ξενοδοχείο για ταξίδι γενεθλίων και ότι το υπουργείο Εσωτερικών γνώριζε πού βρισκόταν. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι είχε πάει μόνο για να χρησιμοποιήσει την πισίνα.

«Και λοιπόν; Αυτοί (το υπουργείο Εσωτερικών) τα ξέρουν όλα, γιατί θέλετε να τα μάθετε κι εσείς; Έχω ηλεκτρονικό βραχιολάκι στο πόδι μου. Ποιο είναι το πρόβλημα;

»Έχω προβλήματα στη χώρα μου. Έχω βραχιολάκι, γνωρίζουν τα πάντα, γιατί με ενοχλείτε; Δεν ξέρω τι θέλετε από εμένα, με ενοχλείτε», είπε.

Όταν ρωτήθηκε πώς πιστεύει ότι θα ένιωθαν τα θύματά του βλέποντάς τον να διαμένει σε πολυτελές ξενοδοχείο, απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει τι σκέφτονται οι άνθρωποι».

Στη συνέχεια κατηγόρησε τον δημοσιογράφο για ρατσισμό και ζήτησε να κληθεί η αστυνομία.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η διαμονή του εκτιμάται ότι κόστισε τουλάχιστον 5.000 λίρες, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για κάποιον που δεν έχει δικαίωμα να εργάζεται νόμιμα στη Βρετανία λόγω των απελάσεών του.

Ακριβά αυτοκίνητα, ρολόγια και πολυτελής ζωή

Παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να εργάζεται νόμιμα, ο Πούκα εμφανίζεται να απολαμβάνει μια ιδιαίτερα πολυτελή ζωή.

Στα κοινωνικά δίκτυα έχει παρουσιάσει στόλο πολυτελών οχημάτων που περιλαμβάνει:

Porsche Cayenne αξίας περίπου 75.000 λιρών,

Mercedes G-Wagon αξίας 130.000 λιρών,

Bentley Bentayga αξίας 155.000 λιρών,

BMW X5 αξίας 55.000 λιρών,

Mercedes AMG αξίας 46.000 λιρών,

Jaguar XF αξίας 35.000 λιρών.

Σε άλλα βίντεο εμφανίζεται να επισκέπτεται shisha bars, να προσφέρει πολυτελή γεύματα σε συγγενείς, να ανοίγει ένα ολοκαίνουργιο ρολόι Patek Philippe, να οδηγεί Ferrari και μια Lamborghini Urus V8 αξίας περίπου 180.000 λιρών, ενώ σε ορισμένα πλάνα φαίνεται ακόμη και ένα μικρό αιλουροειδές δεμένο με λουρί να κινείται μέσα στα πολυτελή αυτοκίνητά του.

Επέστρεψε παράνομα μετά τη δεύτερη απέλαση

Δεν είναι γνωστό πώς κατάφερε να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνελήφθη εκ νέου από αστυνομικό με πολιτικά στο Σέρμπιτον του νοτιοδυτικού Λονδίνου, φορώντας ένα ακριβό κλεμμένο ρολόι, και καταδικάστηκε σε φυλάκιση τρεισήμισι ετών.

Ακόμη και μέσα στη φυλακή συνέχισε να προκαλεί, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από κινητό τηλέφωνο που είχε περάσει λαθραία στο σωφρονιστικό κατάστημα. Σε μία από αυτές πόζαρε με συγκρατούμενο που συνδεόταν με οργανωμένο έγκλημα, γράφοντας: «From H.M.P. we jump in V.I.P.!!!!»

Ο Πούκα απελάθηκε εκ νέου τον Μάρτιο του 2020, όμως μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 είχε ήδη επιστρέψει στη Βρετανία. Αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ότι είχε ταξιδέψει μέσω Γερμανίας, Βελγίου και Ολλανδίας.

Παρότι οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν τότε στο βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών και του έγινε γνωστό ότι κινδυνεύει με δίωξη και νέα απέλαση, συνέχισε να παραμένει στη χώρα.

Σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με τρίτη διαδικασία απέλασης, αφού η κυβέρνηση κέρδισε υπόθεση σε πρωτοβάθμιο μεταναστευτικό δικαστήριο μετά την απόρριψη του αιτήματός του για άσυλο. Ο ίδιος έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Λόγω του ποινικού του μητρώου πληροί τις προϋποθέσεις για αυτόματη απέλαση, ωστόσο παραμένει στη Βρετανία εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, καθώς οι αρχές δεν μπορούν να τον απομακρύνουν όσο εκκρεμούν η αίτηση ασύλου και οι δικαστικές προσφυγές του.