Μύκονος: Εντυπωσίασε το χλιδάτο γιοτ των 220.000.000 ευρώ που εμφανίστηκε στην Ψαρρού – Σε ποιον ανήκει το σκάφος Mar – ΒΙΝΤΕΟ

Πόλος έλξης για πολλούς στη Μύκονο έχει γίνει το χλιδάτο σκάφος Mar, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στον κόλπο της Ψαρρούς.

Η πολυτελής θαλαμηγός μήκους 107 μέτρων κατασκευάστηκε το 2020 στο ιταλικό ναυπηγείο Benetti και είναι ένα από τα μεγαλύτερα γιοτ που έχουν ναυπηγηθεί ποτέ στην γειτονική χώρα.

Από το 2023 ανήκει στον εμίρη του Άμπου Ντάμπι, Sheikh Suroor bin Mohammed Al Nahyan, ενώ η αξία του υπολογίζεται σε 250 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή κοντά στα 220 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Mykonoslivetv.

Το λευκό Mar που ξεχωρίζει για την μακρόστενη πλώρη του προσφέρει ανεπανάληπτη πολυτέλεια, με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 16 επισκεπτών σε οκτώ υπερλούξ καμπίνες μεταξύ των οποίων η master suite του ιδιοκτήτη που διαθέτει και ιδιωτικά μπαλκόνια. Για την εξυπηρέτησή των καλεσμένων μεταφέρει 34 μέλη πληρώματος, εξασφαλίζοντάς τους άψογη φιλοξενία και σέρβις. Όλοι οι χώροι εσωτερικά είναι ψηλοτάβανοι και σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φιλοξενούμενοι να αισθάνονται πως βρίσκονται σε παλάτι.

Στους εξωτερικούς χώρους υπάρχουν ελικοδρόμιο, πισίνα 18 μέτρων και βεβαίως beach club. Στο χαμηλότερο κατάστρωμα το Mar διαθέτει μια «όαση ευεξίας» με γυμναστήριο, τουρκικό χαμάμ, αίθουσα μασάζ και σαλόνι ομορφιάς ενώ για την ψυχαγωγία των επισκεπτών δεν λείπουν ο κινηματογράφος και τα θαλάσσια παιχνίδια όπως τζετ-σκι, wakeboard, καγιάκ και πολλά άλλα.

Το σκάφος είναι τόσο μεγάλο που το κόστος ενοικίασής του για μια εβδομάδα αγγίζει τα €1.800.000!