Ορέστης Ανδρεαδάκης: Η άγνωστη ιστορία με την Μάρω Κοντού και το βραβείο που δεν δέχθηκε

Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης αποκάλυψε στην εκπομπή «Ένας κι Ένας» την αντίδραση της Μάρως Κοντού όταν της πρότειναν να την τιμήσουν για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο. Η ηθοποιός συνέδεσε τη δική της βράβευση με την ανάγκη αναγνώρισης της προσφοράς των καθημερινών εργαζομένων.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Ορέστης Ανδρεαδάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης αποκάλυψε ότι οι διοργανωτές ήθελαν να τιμήσουν τη Μάρω Κοντού με βραβείο για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο.
  • Η Μάρω Κοντού αμφισβήτησε την ανάγκη να βραβευθεί και αναφέρθηκε στις γυναίκες που εργάζονται καθημερινά, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα μία εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι θα δεχόταν τη βράβευση μόνο αφού πρώτα αναγνωριζόταν η προσφορά μιας εργαζόμενης που δεν βρίσκεται στη δημοσιότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια άγνωστη ιστορία σχετικά με την Μάρω Κοντού και την πρόταση που είχε δεχθεί για την απονομή τιμητικού βραβείου αποκάλυψε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, το βράδυ της Παρασκευής, στην εκπομπή «Ένας κι Ένας».

Ανδρέας Γεωργίου για Μάρω Κοντού: Θα σ’ έχω πάντα στην ψυχή μου ως «το κορίτσι μου»

Ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου περιέγραψε την αντίδραση της ηθοποιού, όταν οι διοργανωτές εξέφρασαν την πρόθεση να την τιμήσουν για τη συνολική προσφορά της στον ελληνικό κινηματογράφο.

«Θέλαμε να της δώσουμε βραβείο για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο», ανέφερε αρχικά ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Μάρω Κοντού: «Ήταν μία σταρ, όμως ποτέ δεν ήθελε να προβληθεί ως τέτοια» – Το «αντίο» του Σπύρου Μπιμπίλα

Η απάντηση της Μάρως Κοντού

Σύμφωνα με όσα αφηγήθηκε, η Μάρω Κοντού αντιμετώπισε με ιδιαίτερη σεμνότητα την πρόταση και εξέφρασε τον προβληματισμό της για τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται η προσφορά των ανθρώπων στην κοινωνία.

Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης πρόσθεσε: «Και μου λέει: “Γιατί, τι έχω κάνει εγώ; Γιατί δεν παίρνει βραβείο μια γυναίκα που δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ;”.

Της λέω: “Μάρω, έχεις κάνει όλες αυτές τις ταινίες, έχεις δώσει χαρά, έχεις εκπαιδεύσει κόσμο”… Και λέει: “Όταν δώσετε ένα βραβείο σε αυτή τη γυναίκα που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, τότε θα μου δώσετε κι εμένα”».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ