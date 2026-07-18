Ορέστης Ανδρεαδάκης: Η άγνωστη ιστορία με την Μάρω Κοντού και το βραβείο που δεν δέχθηκε

Μια άγνωστη ιστορία σχετικά με την Μάρω Κοντού και την πρόταση που είχε δεχθεί για την απονομή τιμητικού βραβείου αποκάλυψε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, το βράδυ της Παρασκευής, στην εκπομπή «Ένας κι Ένας».

Ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου περιέγραψε την αντίδραση της ηθοποιού, όταν οι διοργανωτές εξέφρασαν την πρόθεση να την τιμήσουν για τη συνολική προσφορά της στον ελληνικό κινηματογράφο.

«Θέλαμε να της δώσουμε βραβείο για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο», ανέφερε αρχικά ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Η απάντηση της Μάρως Κοντού

Σύμφωνα με όσα αφηγήθηκε, η Μάρω Κοντού αντιμετώπισε με ιδιαίτερη σεμνότητα την πρόταση και εξέφρασε τον προβληματισμό της για τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται η προσφορά των ανθρώπων στην κοινωνία.

Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης πρόσθεσε: «Και μου λέει: “Γιατί, τι έχω κάνει εγώ; Γιατί δεν παίρνει βραβείο μια γυναίκα που δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ;”.

Της λέω: “Μάρω, έχεις κάνει όλες αυτές τις ταινίες, έχεις δώσει χαρά, έχεις εκπαιδεύσει κόσμο”… Και λέει: “Όταν δώσετε ένα βραβείο σε αυτή τη γυναίκα που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, τότε θα μου δώσετε κι εμένα”».