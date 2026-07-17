LIVE UPDATE
Τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ – 4 τραυματίες

Ανδρέας Γεωργίου για Μάρω Κοντού: Θα σ’ έχω πάντα στην ψυχή μου ως «το κορίτσι μου»

Ο Ανδρέας Γεωργίου αποχαιρέτησε συγκινητικά την Μάρω Κοντού, η οποία κηδεύτηκε σήμερα παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων. Ο σκηνοθέτης της σειράς «Η Γη της Ελιάς» εξήρε τον επαγγελματισμό και την ανθρωπιά της, δηλώνοντας ότι θα την έχει πάντα στην ψυχή του ως «το κορίτσι του».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Ανδρέας Γεωργίου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησε ο Ανδρέας Γεωργίου την Μάρω Κοντού, η οποία κηδεύτηκε σήμερα παρουσία συγγενών, φίλων, συναδέλφων και θαυμαστών της.
  • Στον αποχαιρετισμό του, ο Ανδρέας Γεωργίου, σκηνοθέτης της σειράς «Η Γη της Ελιάς», ανέφερε πως η Μάρω Κοντού ήταν πάντα η ψυχή του συνεργείου.
  • Ο σκηνοθέτης στην εξόδιο ακολουθία τόνισε: «Θα σ’ έχω πάντα στην ψυχή μου ως “το κορίτσι μου”, όπως συνήθιζα να σε φωνάζω».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησε ο Ανδρέας Γεωργίου την αξεπέραστη Μάρω Κοντού, η κηδεία της οποίας τελέστηκε σήμερα παρουσία συγγενών, φίλων, συναδέλφων και θαυμαστών της.

Νίκη Παλληκαράκη: Ο επικήδειος για την Μάρω Κοντού – «Δεν φοβήθηκες ποτέ σου τον θάνατο, όπως δεν φοβήθηκες και ποτέ τη ζωή»

Στον αποχαιρετισμό του, ο Ανδρέας Γεωργίου, σκηνοθέτης της σειράς «Η Γη της Ελιάς» ανέφερε πως η αείμνηστη ηθοποιός ήταν πάντα η ψυχή του συνεργείου.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον επαγγελματισμό σου, την ανθρωπιά σου, την όρεξη σου για δουλειά, το πόσο ακούραστη ήσουν. Θα σ’ έχω πάντα στην ψυχή μου ως “το κορίτσι μου”, όπως συνήθιζα να σε φωνάζω» ανέφερε ο σκηνοθέτης στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ