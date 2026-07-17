Ανδρέας Γεωργίου για Μάρω Κοντού: Θα σ’ έχω πάντα στην ψυχή μου ως «το κορίτσι μου»

Με συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησε ο Ανδρέας Γεωργίου την αξεπέραστη Μάρω Κοντού, η κηδεία της οποίας τελέστηκε σήμερα παρουσία συγγενών, φίλων, συναδέλφων και θαυμαστών της.

Στον αποχαιρετισμό του, ο Ανδρέας Γεωργίου, σκηνοθέτης της σειράς «Η Γη της Ελιάς» ανέφερε πως η αείμνηστη ηθοποιός ήταν πάντα η ψυχή του συνεργείου.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον επαγγελματισμό σου, την ανθρωπιά σου, την όρεξη σου για δουλειά, το πόσο ακούραστη ήσουν. Θα σ’ έχω πάντα στην ψυχή μου ως “το κορίτσι μου”, όπως συνήθιζα να σε φωνάζω» ανέφερε ο σκηνοθέτης στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών.