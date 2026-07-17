Βριλήσσια: Με τραύματα σε όλο το σώμα του ο 66χρονος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο – Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση για τον θάνατο του κατοικιδίου του

Πολλά τραύματα σε όλο το σώμα του φέρει ο 66χρονος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο στα Βριλήσσια. Από την επίθεση τραυματίστηκε θανάσιμα το δικό του κατοικίδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 66χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου είχε μεταφερθεί για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες καθώς έφερε τραύματα σε πλάτη, μηρό και χέρια, ενώ είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση καθώς μπροστά στα μάτια του είδε να ξεψυχάει το σκυλάκι του.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7 το πρωί όταν ο μεγαλόσωμος σκύλος και συγκεκριμένα ένα λυκόσκυλο μίας 48χρονης έσπασε την αλυσίδα με την οποία ήταν δεμένος έξω από φούρνο και αγριεμένος έτρεξε προς το μέρος του 66χρονου, χιμώντας πάνω του και ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Ο ηλικιωμένος πάλεψε με το αγριεμένο σκυλί για να ξεφύγει από τα δόντια του.

Κάποια στιγμή όμως, το ζώο όρμηξε στο κατοικίδιό του, το οποίο και κατασπάραξε.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας του σκύλου, η οποία κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

Δείτε βίντεο λίγο πριν από την επίθεση: