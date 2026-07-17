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«Καβάτζα θανάτου» στην Ημαθία: Έκρυβε κάνναβη και ζυγαριές ακριβείας σε μνήμα συγγενούς του – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Ημαθία από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς διαπιστώθηκε να αποκρύπτει ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας μέσα σε ταφικό μνημείο σε νεκροταφείο χωριού. Κατασχέθηκαν 38,18 γραμμάρια κάνναβης, δύο ζυγαριές και ένα κινητό τηλέφωνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

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Κοινωνία

ΚΑΝΝΑΒΗ ΗΜΑΘΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άνδρας συνελήφθη στην Ημαθία για κατοχή κάνναβης και ηλεκτρονικών ζυγαριών ακριβείας.
  • Ο συλληφθείς επέλεξε ένα πρωτότυπο σημείο για την απόκρυψη, καθώς τα είχε τοποθετήσει σε ερμάριο ταφικού μνημείου σε νεκροταφείο.
  • Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν 38,18 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς στην Ημαθία καθώς έκρυβε ποσότητες κάνναβης και ζυγαριές ακριβείας σε… μνήμα.

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Συγκεκριμένα, τα έκρυβε στο ερμάριο που υπάρχει σε ταφικό μνημείο, σε νεκροταφείο χωριού της Ημαθίας.

Στην σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται:

Συνελήφθη χθες (16/7) το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς διαπιστώθηκε να αποκρύπτει σε κοιμητήριο ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 38,18 γραμμαρίων και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν, όπως και 1 κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.

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