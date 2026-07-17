«Καβάτζα θανάτου» στην Ημαθία: Έκρυβε κάνναβη και ζυγαριές ακριβείας σε μνήμα συγγενούς του – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένας άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς στην Ημαθία καθώς έκρυβε ποσότητες κάνναβης και ζυγαριές ακριβείας σε… μνήμα.

Συγκεκριμένα, τα έκρυβε στο ερμάριο που υπάρχει σε ταφικό μνημείο, σε νεκροταφείο χωριού της Ημαθίας.

Στην σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται:

Συνελήφθη χθες (16/7) το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς διαπιστώθηκε να αποκρύπτει σε κοιμητήριο ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 38,18 γραμμαρίων και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν, όπως και 1 κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του.