Κλέλια Πανταζή: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του τρίτου γιου της – «Συνειδητοποίησα πόσο μωρά ήταν όλα τους…»

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Τα γενέθλιά του έχει την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ο τρίτος γιος της Κλέλιας Πανταζή και του Λευτέρη Τσάκαλου. Το παιδί του ζευγαριού γίνεται σήμερα τριών ετών, και η ευτυχισμένη μητέρα πραγματοποίησε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο Instagram προφίλ της, προκειμένου να του ευχηθεί και δημοσίως.

Η Κλέλια Πανταζή μέσω της δημοσίευσής της, «ταξίδεψε» τους ακολούθους της τρία χρόνια πριν, στις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση του μικρού Άρη.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κοινοποίησε, βλέπουμε και την πρώτη συνάντηση του τρίτου της παιδιού, με τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του: τον Μιχαήλ – Άγγελο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο το 2019 και τον Αλέξανδρο -Ιωάννη, που γεννήθηκε το 2022.

Η Ολυμπιονίκης, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Σήμερα έχει γενέθλια ο Άρης μας!!! Το μαν-Άρη μας! Ο πεισματ-Άρης μας! Γίνεται 3!!!

Και έτσι όπως χάζευα το κινητό ψάχνοντας φωτό του.. έπεσα στα βιντεάκια από την πρώτη συνάντηση με τα αδερφάκια του.. και συνειδητοποίησα πόσο μωρά ήταν όλα τους! 3 παιδιά κάτω από τεσσάρων ετών!! Τρέλα αλλά και πληρότητα ταυτόχρονα!

Χρόνια πολλά αστέρι μας!! Σε αγαπάμε όλοι πάρα μα πάρα πολύ!!!».