Κλέλια Πανταζή: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του τρίτου γιου της – «Συνειδητοποίησα πόσο μωρά ήταν όλα τους…»

Η Κλέλια Πανταζή πραγματοποίησε μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για τα τρίτα γενέθλια του τρίτου της γιου, Άρη, τα οποία είναι την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μέσω της δημοσίευσής της, η Ολυμπιονίκης μοιράστηκε βίντεο από την πρώτη συνάντηση του Άρη με τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του, τον Μιχαήλ-Άγγελο και τον Αλέξανδρο-Ιωάννη. 

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Κλέλια Πανταζή
Φωτογραφία: Instagram/klelia_pantazi
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κλέλια Πανταζή γιόρτασε τα τρίτα γενέθλια του γιου της, Άρη, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.
  • Μέσω της δημοσίευσής της, η Ολυμπιονίκης «ταξίδεψε» τους ακολούθους της τρία χρόνια πριν, στις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση του μικρού Άρη, δείχνοντας και την πρώτη του συνάντηση με τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κλέλια Πανταζή, ανάμεσα σε άλλα, έγραψε: «…συνειδητοποίησα πόσο μωρά ήταν όλα τους! 3 παιδιά κάτω από τεσσάρων ετών!! Τρέλα αλλά και πληρότητα ταυτόχρονα!».

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Τα γενέθλιά του έχει την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ο τρίτος γιος της Κλέλιας Πανταζή και του Λευτέρη Τσάκαλου. Το παιδί του ζευγαριού γίνεται σήμερα τριών ετών, και η ευτυχισμένη μητέρα πραγματοποίησε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο Instagram προφίλ της, προκειμένου να του ευχηθεί και δημοσίως.

Η Κλέλια Πανταζή μέσω της δημοσίευσής της, «ταξίδεψε» τους ακολούθους της τρία χρόνια πριν, στις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση του μικρού Άρη.

Κλέλια Πανταζή
Φωτογραφία: Instagram/klelia_pantazi

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κοινοποίησε, βλέπουμε και την πρώτη συνάντηση του τρίτου της παιδιού, με τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του: τον Μιχαήλ – Άγγελο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο το 2019 και τον Αλέξανδρο -Ιωάννη, που γεννήθηκε το 2022.

Η Ολυμπιονίκης, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Σήμερα έχει γενέθλια ο Άρης μας!!! Το μαν-Άρη μας! Ο πεισματ-Άρης μας! Γίνεται 3!!!

Κλέλια Πανταζή
Φωτογραφία: Instagram/klelia_pantazi

Και έτσι όπως χάζευα το κινητό ψάχνοντας φωτό του.. έπεσα στα βιντεάκια από την πρώτη συνάντηση με τα αδερφάκια του.. και συνειδητοποίησα πόσο μωρά ήταν όλα τους! 3 παιδιά κάτω από τεσσάρων ετών!! Τρέλα αλλά και πληρότητα ταυτόχρονα!

Χρόνια πολλά αστέρι μας!! Σε αγαπάμε όλοι πάρα μα πάρα πολύ!!!». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Pantazi (@klelia_pantazi)

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