Σάμος: Με λευκά μπαλόνια αποχαιρέτησαν τη 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, Άννα-Μαρία – Δείτε βίντεο

Οι παιδικοί φίλοι της 15χρονης Άννας-Μαρίας αποχαιρέτησαν από τη Σάμο τη φίλη τους, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Οι φίλοι της ανήλικης δεν κατάφεραν να παραστούν στην κηδεία της και επέλεξαν να την αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο, αφήνοντας λευκά μπαλόνια στον ουρανό του Αιγαίου.

Η 15χρονη περνούσε τα καλοκαίρια της στη Σάμο, τόπο καταγωγής του πατέρα της, και είχε δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με παιδιά της ηλικίας της. Οι φίλοι της αναφέρθηκαν στις κοινές αναμνήσεις τους και τόνισαν ότι τα καλοκαίρια στο νησί δεν θα είναι πλέον τα ίδια χωρίς εκείνη.

Το μήνυμα των φίλων της

Σε μήνυμα που αφιέρωσαν στη μνήμη της, οι φίλοι της 15χρονης ανέφεραν:

«Σήμερα σε αποχαιρετήσαμε με τον δικό μας τρόπο στη Σάμο, εδώ όπου είχες περάσει όλα τα παιδικά καλοκαιρινά σου χρόνια. Ήμασταν μικρά, παίζαμε στις κούνιες, τρέχαμε, γελάγαμε, δεν είχαμε έννοιες. Περιμέναμε πώς και πώς το επόμενο καλοκαίρι για να έρθεις και να κάνουμε τα ίδια.

Πέρσι, όταν έφυγες, κλαίγαμε όλοι πάρα πολύ χωρίς λόγο. Σε αγκαλιάσαμε τόσο σφιχτά, λες και ξέραμε ότι ήταν η τελευταία φορά που θα σε βλέπαμε, οι τελευταίες στιγμές μας, τα τελευταία γέλια μας, τα τελευταία δάκρυά μας…

Φέτος και για τα επόμενα χρόνια δεν θα σε περιμένουμε να έρθεις, όμως πάντα κάτι μέσα μας θα σε περιμένει… Σήμερα έγινες νυφούλα. Δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε για να σε δούμε, συγγνώμη.

Ήσουν πάντα γελαστή, η χαρά της παρέας, και μας έκανες πάντα να γελάμε. Σήμερα δεν έφυγες μόνο εσύ, αλλά έφυγε ένα κομμάτι από εμάς, τους φίλους σου, την οικογένειά σου, τις συμπαίκτριές σου και τους συγγενείς σου…

Τα καλοκαίρια δεν θα είναι πια όπως παλιά. Θα υπάρχει μία απώλεια, την οποία θα πρέπει να γεμίζουμε με χαρά. Έφυγες τόσο άδοξα και άδικα, τόσο νωρίς, που δεν πρόλαβες να εκπληρώσεις τα όνειρά σου.

Πέτα ψηλά, λαμπρό μας αστέρι, και φώτιζε τον ουρανό, όπως φωτεινή είναι και η ψυχή σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ… Για πάντα μαζί μας…

Οι φίλοι σου:

Νικολέτα Μαργαρώνη

Μαριτίνα Μαργαρώνη

Λυδία Δελόγλου

Άννα-Μαρία Μαραγκού

Μάριος Χαριλάου

Ζαφείρω Αργύρου

Νίκος Μιχαλαίνας

Γιώργος Μωραΐτης

Χρήστος Κότσιρας»

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Η παρέα της 15χρονης άφησε λευκά μπαλόνια να ταξιδέψουν πάνω από το Αιγαίο, αποτίοντας με αυτόν τον τρόπο το δικό της ύστατο χαίρε στην Άννα-Μαρία.