Θεσσαλονίκη: Πήραν προθεσμία οι συλληφθέντες του κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Ανάμεσά τους και μία έγκυος

Στο διεθνές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών, που δρούσε έχοντας ως διαδρομή το κομμάτι από τον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη και από εκεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν μέλος και μία γυναίκα, έγκυος στον ένατο μήνα της.

Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία, συνελήφθησαν επτά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη έξι άτομα, εκ των οποίων τρία βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα για παρόμοια αδικήματα, ενώ τα υπόλοιπα τρία αναζητούνται, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο 44χρονος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το κύκλωμα δρούσε συστηματικά από τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ τα παράνομα κέρδη του εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ.

Η οργάνωση φέρεται να αναλάμβανε τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών που εισέρχονταν από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, ζητώντας ποσά από 2.000 έως και 6.500 ευρώ ανά άτομο. Για τις μεταφορές χρησιμοποιούνταν οχήματα που είτε προέρχονταν από τη Βουλγαρία είτε ήταν κλεμμένα στην Ελλάδα, ενώ οδηγοί ήταν αλλοδαποί, οι οποίοι εισέρχονταν στη χώρα αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ώστε να μην προκύπτει σύνδεση με τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Οι μετανάστες μεταφέρονταν αρχικά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία είχε μισθώσει η εγκληματική οργάνωση, όπου παρέμεναν προσωρινά μέχρι να οργανωθεί η επόμενη φάση της διακίνησής τους. Όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, οι άνθρωποι αυτοί παρέμεναν στοιβαγμένοι στους χώρους αυτούς, πριν επιχειρηθεί η μεταφορά τους στο εξωτερικό, κρυμμένοι σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, με σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Τέσσερις από τους συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ως προς τον τρόπο δράσης της, η οργάνωση:

• Προωθούσε παράτυπους αλλοδαπούς από τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου στη Θεσσαλονίκη με οχήματα προερχόμενα κυρίως από τη Βουλγαρία, καθώς και κλεμμένα από την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ως οδηγούς αλλοδαπούς που δεν διέμεναν μόνιμα στη χώρα μας, αλλά εισέρχονταν με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση του δρομολογίου, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη.

• Στη συνέχεια απέκρυπταν τους διακινούμενους, προσφέροντάς τους προσωρινή στέγαση σε μισθωμένα ή ελεγχόμενα διαμερίσματα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και ακολούθως

• Φόρτωναν και απέκρυπταν τους αλλοδαπούς σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, προκειμένου να τους προωθήσουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή τους.

Από την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση, στο πλαίσιο της δράσης της, από τον Φεβρουάριο του 2026 έως σήμερα, πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις μεταφοράς, εισπράττοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για την μεταφορά κάθε αλλοδαπού, με το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 10 οικίες σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

Πλήθος τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών μέσων,

Πλήθος εγγράφων (διαβατήρια, Δελτία αιτούντος Διεθνή Προστασία) άλλων προσώπων,

Το χρηματικό ποσό των 980 ευρώ και

Δύο κάμερες ασφαλείας, που χρησιμοποιούσε ένας εκ των συλληφθέντων για την κατόπτευση του εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας όπου διέμενε, ως μέτρο αντιπαρακολούθησης.