ΑΕΚ: Η Μοντερέι ενεργοποιεί τη ρήτρα για τον Πινέδα – Η αναζήτηση του αντικαταστάτη του και τα χαρακτηριστικά που χάνει η «Ένωση»

Η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς η μεξικανική ομάδα αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ που προβλέπεται στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή για συλλόγους του Μεξικού.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος Σέσαρ Λουίς Μέρλο, η Μοντερέι θα καταβάλει ολόκληρο το ποσό της ρήτρας, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 30χρονου μέσου έναν χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου του με την ΑΕΚ.

Ο Πινέδα αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μεξικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι ετήσιες απολαβές του θα ανέρχονται σε περίπου 3 εκατ. δολάρια.

Η στάση της ΑΕΚ και η επιθυμία του Πινέδα

Η ΑΕΚ διατήρησε σταθερή στάση κατά τη διάρκεια των επαφών. Η διοίκηση της Ένωσης δεν συζήτησε την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή με ποσό μικρότερο από τα 8 εκατ. ευρώ και η υπόθεση προχώρησε μόνο μετά την απόφαση της Μοντερέι να ενεργοποιήσει τη ρήτρα.

Ο Πινέδα είχε εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στο Μεξικό για οικογενειακούς λόγους. Η επιθυμία του ποδοσφαιριστή, σε συνδυασμό με την καταβολή της ρήτρας, οδήγησε τη μεταγραφή προς την ολοκλήρωσή της.

Οι δύο ομάδες διευθετούν πλέον τις τελευταίες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, προκειμένου η συμφωνία να ολοκληρωθεί και τυπικά.

Η ΑΕΚ αναζητά τον αντικαταστάτη του

Η επικείμενη αποχώρηση του Πινέδα υποχρεώνει την ΑΕΚ να επισπεύσει τις ενέργειές της για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας, Χαβιέρ Ριμπάλτα, είχε προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο πώλησης του Μεξικανού και είχε ήδη εξετάσει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών.

Ο Ριμπάλτα και ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, αξιολογούν από κοινού τις διαθέσιμες επιλογές. Βασικός στόχος τους είναι η απόκτηση ενός μέσου που θα ενισχύσει τον άξονα και θα καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Πινέδα.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον σχεδιασμό της νέας περιόδου, καθώς ο Μεξικανός μπορούσε να αγωνιστεί σε διαφορετικές θέσεις και να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους.

Παράλληλα, η ΑΕΚ παραμένει στην αγορά για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός μεσοεπιθετικού. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Ένωσης περιλαμβάνει, επομένως, τρεις βασικές κινήσεις.

Οι ενδεικτικές επιλογές στη διεθνή αγορά

Στη διεθνή αγορά υπάρχουν ποδοσφαιριστές με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης. Ωστόσο, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση ή έχει προχωρήσει σε επαφές με κάποιο από τα συγκεκριμένα ονόματα.

Λέον Γκορέτσκα

Ο Λέον Γκορέτσκα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα. Ο 31χρονος Γερμανός μέσος έχει αγωνιστεί στη Σάλκε και στην Μπάγερν Μονάχου, καταγράφοντας πολυετή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο και κατακτώντας, μεταξύ άλλων, το Champions League του 2020.

Ο Γκορέτσκα διαθέτει εμπειρία, σωματική δύναμη και ικανότητα να υποστηρίζει τόσο την αμυντική όσο και την επιθετική λειτουργία της μεσαίας γραμμής. Το αγωνιστικό του προφίλ θα μπορούσε να προσφέρει ποιότητα και ηγετική παρουσία στον άξονα.

Ιβ Μπισουμά

Ο Ιβ Μπισουμά διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής από το Μάλι ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη Ρεάλ Μπαμακό και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Λιλ, στην Μπράιτον και στην Τότεναμ.

Ο 29χρονος μέσος έχει πολυετή εμπειρία από την Premier League. Η ταχύτητα, η ένταση και η ικανότητά του στις ανακτήσεις της μπάλας θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν μία ομάδα που επιδιώκει να αυξήσει τον ρυθμό και την πίεση στο παιχνίδι της.

Φρανκ Κεσιέ

Ο Φρανκ Κεσιέ συγκαταλέγεται επίσης στα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα. Ο διεθνής μέσος από την Ακτή Ελεφαντοστού ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του διαδρομή από την Αταλάντα και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Τσεζένα, στη Μίλαν, στην Μπαρτσελόνα και στην Αλ Αχλί.

Η θητεία του στη Μίλαν τον καθιέρωσε στο κορυφαίο επίπεδο, καθώς αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το ιταλικό πρωτάθλημα. Ο Κεσιέ συνδυάζει δύναμη, αντοχή και δυνατότητα συμμετοχής στην επιθετική ανάπτυξη.

Μπιλάλ Ναντίρ

Ο Μπιλάλ Ναντίρ αποτελεί τη νεότερη περίπτωση. Ο 22χρονος Μαροκινός αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Νις και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Μαρσέιγ.

Η περίπτωσή του ανταποκρίνεται περισσότερο στη λογική μιας επένδυσης με προοπτική. Ο Ναντίρ βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής του πορείας και διαθέτει σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

Μάριο Λεμινά

Ο Μάριο Λεμινά διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από διαφορετικά πρωταθλήματα. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής από τη Γκαμπόν έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στη Λοριάν, στη Μαρσέιγ, στη Γιουβέντους, στη Σαουθάμπτον, στη Φούλαμ, στη Νις, στη Γουλβς και στη Γαλατασαράι.

Η εμπειρία του από τη Ligue 1, τη Serie A και την Premier League τον καθιστά μία περίπτωση ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει άμεσες λύσεις και να καλύψει περισσότερους από έναν ρόλους στον άξονα.

Η τελική επιλογή της ΑΕΚ θα εξαρτηθεί από το αγωνιστικό προφίλ που θα προκρίνουν ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, καθώς και από τα οικονομικά δεδομένα κάθε υπόθεσης.

Η τετραετής παρουσία του Πινέδα στην ΑΕΚ

Ο Πινέδα ολοκληρώνει την παρουσία του στην ΑΕΚ έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές περιόδους. Ο Μεξικανός ήρθε αρχικά στην Ελλάδα ως δανεικός από τη Θέλτα, ενώ η Ένωση απέκτησε τα δικαιώματά του το καλοκαίρι του 2023, καταβάλλοντας περίπου 6,5 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο διεθνής μέσος κατέγραψε 174 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 20 γκολ και 17 ασίστ. Παράλληλα, συνέβαλε στις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας.

Η σταθερή παρουσία αποτέλεσε βασικό στοιχείο της πορείας του. Σε ένα διάστημα κατά το οποίο η ΑΕΚ έδωσε περισσότερους από 180 αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Πινέδα απουσίασε από μόλις 13 αναμετρήσεις.

Ο Μεξικανός αποτέλεσε βασική επιλογή τόσο για τον Ματίας Αλμέιδα όσο και για τον Μάρκο Νίκολιτς. Οι δύο προπονητές τον χρησιμοποίησαν ως αμυντικό μέσο, εσωτερικό χαφ, επιτελικό μέσο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως δεξιό ακραίο αμυντικό.

Τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που χάνει η ΑΕΚ

Η προσαρμοστικότητα αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Ο 30χρονος μπορούσε να καλύψει διαφορετικές θέσεις στη μεσαία γραμμή, να συμμετέχει στην πίεση, να περιορίζει τις αντίπαλες αντεπιθέσεις και να υποστηρίζει την ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Η ταχύτητα, η κινητικότητα και η αντίληψη του χώρου τού επέτρεπαν να κινείται τόσο στον άξονα όσο και κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Παράλληλα, η ένταση στο παιχνίδι και η επιμονή στις διεκδικήσεις περιόριζαν το μειονέκτημα που αντιμετώπιζε στις εναέριες μονομαχίες λόγω του ύψους του.

Ο Πινέδα είχε ουσιαστική συνεισφορά και στο επιθετικό παιχνίδι. Εκτός από τα 20 γκολ και τις 17 ασίστ, πέτυχε τέρματα σε κρίσιμες αναμετρήσεις, τα οποία έδωσαν σημαντικούς βαθμούς στην ΑΕΚ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα νικητήρια γκολ απέναντι στον Παναιτωλικό, στις καθυστερήσεις, και στον ΟΦΗ, στο 74ο λεπτό, σε δύο αγώνες που ολοκληρώθηκαν με σκορ 1-0. Ο Μεξικανός είχε σκοράρει επίσης δύο φορές απέναντι στον Παναθηναϊκό, συμβάλλοντας σε νίκες της ΑΕΚ στα αθηναϊκά ντέρμπι.

Η αποχώρησή του δημιουργεί ένα σημαντικό αγωνιστικό κενό, κυρίως λόγω της δυνατότητάς του να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές απαιτήσεις. Η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στην επιλογή του ποδοσφαιριστή που θα αναλάβει να καλύψει τον ρόλο του κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο.