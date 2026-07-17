Παύλος Πολάκης: Προς απόσυρση η υποψηφιότητά του για την προεδρία της Κ.Ο.; – «Δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα»

Σε μία αινιγματική ανάρτηση με μία μαντινάδα προχώρησε ο Παύλος Πολάκης, λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Κ.Ο. για την εκλογή προέδρου και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που επίσης πραγματοποιείται το πρωί του Σαββάτου.

«Στράτα μου ίδια ήσουνα και ίδια πομένεις πάντα… Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα!» αναφέρει ο κ. Πολάκης και στέλνει «χαιρετίσματα από τα Σφακιά σε όλους τους καλούς. «Οι άλλοι ό,τι και αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα…. ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…. », τονίζει ο βουλευτής Χανίων.

Τα σενάρια για απόσυρση της υποψηφιότητάς του

Η ανάρτησή του έρχεται πάντως εν μέσω φημολογίας που τον θέλουν να αποσύρεται τελικά από τη διεκδίκηση της προεδρίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Πολάκης αναμένεται να ανακοινώσει τις προθέσεις τους στην Πολιτική Γραμματεία που συνεδριάζει αυτή την ώρα, ωστόσο αρκετοί εκτιμούν ότι με αυτή τη μαντινάδα από την ιδιαίτερη πατρίδα του, αφήνει να διαφανεί ότι τελικά θα αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της προεδρίας. Αν τελικά αποχωρήσει από την «κούρσα», μένει μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου να εκλεγεί πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Σημειώνεται ότι ο Παύλος Πολάκης βρίσκεται στα Σφακιά και δεν δίνει το παρών στην Κουμουνδούρου στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και όπως φαίνεται αύριο στην Κεντρική Επιτροπή δεν θα διεκδικήσει άλλο ρόλο ή αξίωμα.

Τα προηγούμενα 24ωρα το κλίμα ανάμεσα σε Πολάκη – Δούρου «ηλεκτρίστηκε» μετά τις διαρροές από το περιβάλλον του Χανιώτη βουλευτή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το περιβάλλον του κ. Πολάκη, η μόνη επιλογή που μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογική ανάκαμψη είναι η ομόφωνη εκλογή του στη θέση του προέδρου της Κ.Ο. και η ανάληψη της ηγεσίας της εκλογικής μάχης, με παράλληλη απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου.

Η Ρένα Δούρου, ερωτηθείσα σχετικά σε συνέντευξή της στο Meganews, απέφυγε να σχολιάσει τις διαρροές, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν απαντώ σε κύκλους. Θα είμαι υποψήφια», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει σκοπό να αποσυρθεί.