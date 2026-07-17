Νικήτας Κακλαμάνης για Μάρω Κοντού: «Πάλεψε σχεδόν δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο»

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στενός φίλος της Μάρως Κοντού, προέβη σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά τον επικήδειο, αποκαλύπτοντας τη διετή μάχη της αγαπημένης ηθοποιού με τον καρκίνο. Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι η Μάρω Κοντού πάλεψε μόνη της και έφυγε με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους μιλώντας για τη μάχη που έδωσε η Μάρω Κοντού με τον καρκίνο.
  • Ο κ. Κακλαμάνης αποκάλυψε πως «η Μάρω πάλεψε σχεδόν δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο».
  • Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Βουλής, η ηθοποιός «έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της».

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Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ήταν στενός φίλος της Μάρως Κοντού. Πέραν από τον επικήδειο που εκφώνησε για την αγαπημένη ηθοποιό, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους μιλώντας για τη μάχη που έδωσε η Μάρω Κοντού με τον καρκίνο.

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«Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρω, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε να τον νικήσει τελικά, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι» είπε ο κ. Κακλαμάνης.

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