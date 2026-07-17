Θεσσαλονίκη: Προθεσμία από την ανακρίτρια πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη για τον εμπρησμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του εμπρησμού με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Η εμπλοκή του προέκυψε κατά την απολογητική διαδικασία ενός 24χρονου, ο οποίος φέρεται να του παρέδωσε τα κλειδιά διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση.

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Αφροδίτης Νέστορα επίθεση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
  • Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση.
  • Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατονομάστηκε ως το πρόσωπο στο οποίο ο 24χρονος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού, τα οποία φέρεται να έδωσε στους φυσικούς δράστες της φονικής επίθεσης.

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Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

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Το πρωί μετήχθη από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία.

Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατονομάστηκε ως το πρόσωπο στο οποίο ο 24χρονος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κατοικία της οικογένειας Νέστορα. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να τα έδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη που, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι οι φυσικοί δράστες της φονικής επίθεσης.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 25χρονος κι ο 24χρονος γνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο καθώς είναι και οι δύο φοιτητές.

Πηγή: ΑΠΕ

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